Florensac - LeroyMedia accompagne au quotidien toutes les petites entreprises !

LeroyMedia est une agence de communication basée à Florensac, elle accompagne au quotidien toutes les petites entreprises du coin comme les artisans (carreleur, couvreur, électricien, maçon, menuisier, paysagiste, peintre, plombier, plaquiste, soudeur).

Cette agence web marketing est spécialisée dans la création de site internet et vous accompagne au quotidien pour améliorer votre visibilité sur les moteurs de recherche pour être dans les premières recherches sur Google, très important à l'heure d'aujourd'hui avec la concurrence !

Elle propose aussi un accompagnement pour gérer vos réseaux sociaux, votre référencement SEO & Google ainsi que vos cartes de visites, flyers & affiches.

Il est vrai que la concurrence chez les artisans se fait de plus en plus rude et beaucoup ne marchent qu'avec le bouche-à-oreille et n'ont pas forcément la connaissance des avantages de la puissance d'Internet et des réseaux sociaux pour leur entreprise.

Avoir son propre site internet, ses réseaux sociaux animés et être visible sur Google c'est :

Fidéliser sa clientèle déjà existante et la tenir informée.

Un site internet tourne 24h/24h & 7/7 jours.

Être visible et trouvable facilement sur Google.

Attirer une nouvelle clientèle.

Présenter ses services & ses produits.

Augmenter son chiffre d'affaires

"Beaucoup de nouvelles personnes qui viennent s'installer dans la région n'ont pas forcément connaissance des entreprises et artisans du coin qui sont réputées pour leurs services et encore moins du bouche-à-oreille, leur premier réflexe et de se rendre sur Google pour faire la recherche d'un professionnel.

Mais la plupart du temps, ces entreprises qui ne fonctionnent qu'avec le bouche-à-oreille ne sont donc pas présentes sur les moteurs de recherche, fort dommage car ce sont des clients potentiels qui iront chez la conccurence.." C'est le constat de Nicolas, fondateur de l'agence LEROYMEDIA qui accompagne quotidiennement les artisans de la région.

"Le numérique et la digitalisation sont de plus en plus importants pour les entreprises et leur pérennité, encore plus pour les artisans qui sont sur des chantiers et débordés de travail, ils n'ont pas le temps de gérer leur image d'entreprise, nous sommes donc présents pour les épauler au quotidien."

Si vous voulez en savoir plus sur les services que propose l'agence LEROYMEDIA, vous pouvez vous rendre sur leur site en cliquant ici