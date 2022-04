Occitanie - Marion Tharaud, élue présidente d'Occitanie Films

Occitanie Films, association soutenue par la Région Occitanie et la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie, s’est réunie en Assemblée générale le 21 mars afin de désigner la nouvelle présidente de son Conseil d’administration et son bureau. Marion Tharaud, productrice et distributrice a été élue présidente pour une durée de 3 ans.

Composé de professionnels, de représentants de la Région et de l’Etat, le rôle de l’agence Occitanie Films est de promouvoir le territoire d’Occitanie pour l’accueil de tournage, valoriser la filière professionnelle, diffuser les films liés au territoire et promouvoir et structurer l'éducation aux images en région.

« En Occitanie, nous avons fait le pari de l’audiovisuel. Au-delà de ces instants de plaisir et de découverte qu’offrent les fictions cinématographiques et les documentaires, soutenir le dynamisme de ce secteur permet de développer l’emploi, l’économie et l’attractivité de notre territoire. C’est pourquoi nous investissons chaque année plus de 4,7 M€ pour accompagner la filière dans la création de courts et longs-métrages, documentaires et films d’animation. Cela représente plus de 70 millions d’euros de retombées économiques et permet de créer des centaines d’emplois qui bénéficient à nos acteurs et techniciens, ainsi qu’aux artisans, hôteliers et restaurateurs de la région. Mon volontarisme pour poursuivre ce développement et garantir l’accès de tous, partout, à une offre culturelle de qualité est total, et je sais pouvoir compter sur Marion Tharaud pour être l’ambassadrice de notre territoire auprès des productions ! », a déclaré la présidente de Région Carole Delga.

Marion Tharaud, une femme expérimentée à la tête d’Occitanie Films

Née à Toulouse, Marion Tharaud a passé ses 25 premières années à Montpellier, où elle a toujours conservé un fort ancrage. Travaillant au sein de la société de production et distribution Haut et Court depuis 2002, Marion Tharaud fait également partie des fondatrices du Deuxième regard puis du collectif 50 / 50.

Son expérience dans la distribution, sa parfaite connaissance de tout l’écosystème et de ses acteurs, son fort désir de soutenir la filière cinéma et audiovisuelle en Occitanie, seront un atout pour la profession et pour l’équipe d’Occitanie films, dirigée par Karim Ghiyati.

« Je veux être utile, utile dans les échanges avec la Région, le Ministère de la Culture et le CNC, utile pour la profession en Occitanie, utile à l’équipe d’Occitanie films, pour la soutenir, l’aider, utile enfin pour la réalisation des priorités du secteur : le soutien aux salles de cinéma, aux sociétés de production et aux réalisateurs et réalisatrices installées en région. Pour accompagner et soutenir la diversité et l’émergence de nouveaux récits dans ce territoire inspirant. » a déclaré Marion Tharaud en clôture de l’Assemblée Générale.