Nîmes - Civigaz : le volontariat qui soutient les territoires contre la précarité énergétique

La ville de Nîmes, La Pléiade et GRDF Gard ont reconduit, pour la deuxième année consécutive, l’opération CIVIGAZ. Ce programme, à destination des usagers du gaz naturel aux revenus modestes, consiste à les sensibiliser à une meilleure maîtrise de leur consommation d’énergie, à renforcer la sécurité de leurs installations intérieures et détecter les situations de précarité énergétiques pour faciliter leur accompagnement. Réalisée par des volontaires en service civique, cette mission permet également de former ces jeunes à la citoyenneté, aux enjeux du développement durable et de favoriser leur insertion professionnelle en les accompagnant tout au long de leur parcours.

Un bilan 2021 encourageant

La première édition qui avait mobilisé 6 jeunes volontaires pendant 7 mois a prouvé son efficacité. Ce ne sont pas moins de 663 foyers du Mas de Mingue et du Chemin Bas d’Avignon qui ont été visités et auxquels de précieux conseils ont été dispensés. Intervenant en binôme au domicile des habitants, les volontaires formés au préalable, ont pu aborder différents sujets tels que la sécurité des installations intérieures gaz, les économies d’énergie ou encore les acteurs locaux à contacter en cas de besoin (bailleur, CCAS, service hygiène, etc.).

Au-delà de la dimension citoyenne du projet, les jeunes ont également pu être accompagnés sur leurs projets professionnels et 80% d’entre eux ont déclaré que la mission CIVIGAZ avait eu un impact très significatif ou significatif sur la construction de leurs projets d’avenir (professionnel, personnel, académique).

6 nouveaux volontaires issus des quartiers prioritaires de la ville pour une nouvelle saison

L’association La Pléiade a recruté 6 nouveaux volontaires qui ont démarré leurs missions en début d’année. Hind est l’une d’entre eux. Elle a 17 ans et après 8 mois passés dans l’armée de terre elle a décidé de rejoindre le dispositif Civigaz car elle s’est dit « qu’il fallait qu’elle passe par le social pour être la personne qu’elle est aujourd’hui. Cette mission a développé mon sens de l’adaptation, je dois rester professionnelle même si j’interviens dans mon quartier ». Pour la suite, elle souhaite préparer une formation de moniteur éducateur en alternance car dit-elle « je suis tombée amoureuse du social ». En parallèle, elle est déjà en train de passer son permis.

Hagar, elle, a 19 ans et est en deuxième année de psychologie. Elle cherchait un moyen de financer ses études et son permis. Le service civique lui est apparu comme une bonne solution. Plutôt réservée, l’opération Civigaz et tout l’accompagnement réalisé par La Pléiade lui ont permis de s’ouvrir davantage aux autres et de vaincre sa timidité. Après sa licence de psychologie, elle serait tentée par l’auto-entreprenariat. Elle a soif d’apprendre et d’accroitre ses connaissances avant de se lancer dans la vie active.

On ressent toute la fierté qu’ils ont de pouvoir se rendre utiles et d’apporter leur participation dans la lutte contre la précarité énergétique. Cette expérience de 7 mois a structuré leurs projets et ils fourmillent d’idées pour la suite. Un très bel exemple de jeunesse engagée au service des autres et d’un monde plus vertueux !