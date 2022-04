Montpellier - L'aéroport de Montpellier procède à la taille de sa vigne !

Ce mardi 29 mars, des apprentis du CFA agricole de l’Hérault et leurs formateurs ont taillé les quelques centaines de pieds de vigne plantés avec le Cobaty en 2019.

Cette petite parcelle symbolise la « vigne de demain ». Plantée en 2019, la vigne de l’aéroport de Montpellier a été taillée ce mardi 29 mars par une vingtaine d’élèves apprentis du CFA agricole de l’Hérault, futurs vignerons bien sûr accompagnés de leurs formateurs.

Pour l’occasion, Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’aéroport de Montpellier-Méditerranée, et Abdel Ameur, Président du Cobaty Montpellier Méditerranée, association qui regroupe tous les professionnels de l’acte de bâtir, avaient tenu à être présents. En effet, ces quelques centaines de pieds sont chargés de symboles. Ils avaient été mis en terre au pied du « A » majuscule qui marque l’entrée de la plateforme aéroportuaire.

Cette sculpture monumentale avait été créée au milieu des années 90 à base d’un empennage d’avion avant d’être offerte à l’aéroport par le Cobaty. En 2019, alors que cette partie du site densifiait son activité servicielle, un déplacement du A s’était imposé. C’est le Cobaty qui avait pris en charge ces travaux et proposé cette plantation.

« L’aéroport de Montpellier-Méditerranée étant l’une des principales portes d’entrée d’un territoire connu pour être le plus grand vignoble du monde, cette parcelle fait sens », argumente Emmanuel Brehmer. Alors que l’aéroport est fortement engagé pour un développement vraiment durable, cette petite vigne est composée de cépages issus de la recherche agronomique. La variété « Floreal » (qui produira du vin blanc) et la variété « Artaban » (qui produira du rouge) ont été conçues pour résister aux maladies comme l’oïdium et le mildiou, et pour être de faibles consommatrices en eau.

Cette « vigne de demain » offrira deux petites cuvées à l’aéroport (qui produit déjà son miel) ainsi qu’au Cobaty.