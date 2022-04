Sète - Escale à Sète, c'est déjà demain !

Après une édition 2018 qui a rassemblé plus de 300 000 personnes autour des traditions maritimes, Escale à Sète est de retour du 12 au 18 avril. Placé sous le patronage de la Commission Nationale Française de UNESCO, cet événement nautique international majeur reste bien évidemment fidèle aux quatre valeurs phares qui guident l’association organisatrice depuis 2010, la préservation de la culture et du patrimoine maritime, la solidarité, la protection de l’environnement et la transmission des savoirs des gens de mer et de rivière.

Concrètement, Escale à Sète réunira cette année plus de 120 voiliers historiques ou modernes parmi lesquels le Morgenster et l’Oosterchelde, fleurons de la marine à voile des Pays-Bas invités d’honneur de cette édition 2020, occuperont une place majeure aux côtés du Mircea, navire-école roumain de 82 mètres de long, ou des répliques de la Nao Santa Maria et de la Nao Victoria dont la présence sera l’occasion de célébrer le 500ème anniversaire du premier tour du monde de Juan Sebastian Elcano. L’ensemble de la flotte offrant aux visiteurs deux magnifiques parades maritimes, mardi 12 avril pour leur arrivée dans le port de Sète et lundi 18 pour leur départ.

Concrètement encore, Escale à Sète vivra également pendant une semaine au rythme d’une cinquantaine de groupes musicaux venus des quatre coins du monde… maritime. A l’image du Bagad de Lann Bihoué ou des cornemuses asturiennes de la Banda de Gaites Xacara que l’on retrouvera en particulier lors des nombreux défilés qui traverseront le site de la manifestation pendant ces sept jours de fête.

Concrètement ensuite, Escale à Sète sera l’occasion de (re) découvrir sur les stands des producteurs ou dans les restaurants de la ville ayant signé la charte « Escale Assiette » le patrimoine de la cuisine maritime locale dont la tielle, les moules farcies ou la seiche en rouille ne sont que quelques délicieux exemples.

Concrètement toujours, 45 conférences ou rencontres seront organisées sous la géode « Escale Bleue » et sur le stand du Musée National de la Marine de Toulon pour permettre de faire plus ample connaissance avec les acteurs du monde maritime (pêcheurs, conchyliculteurs, scientifiques, sauveteurs, Marine Nationale, etc) et de mieux appréhender les enjeux actuels.

Concrètement enfin – et c’est la grande nouveauté de l’année -, Escale à Sète permettra à ceux qui le désirent de s’essayer grâce à plus de 900 ateliers gratuits à toutes sortes de pratique liées au monde maritime : de la préparation des recettes locales à la fabrication de petits trois-mâts souvenirs en tôle pliée en passant par la réalisation de nœuds de marin ou l’apprentissage des gestes des charpentiers de marine.

Retrouvez le détail du programme, ses temps forts, ses ateliers, etc, sur : www.escalasete.com