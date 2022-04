Occitanie - Handicap - La région soutient les projets innovants d'inclusion

Annoncée dès le début du premier mandat de la Présidente Carole Delga comme un axe politique fort, la politique régionale volontariste en faveur d’une plus grande inclusion des personnes en situation de handicap a été renforcée à l’issue d’une démarche transversale et concertée lors du précédent mandat et le 1er plan d’actions pour la prise en compte des handicaps avait été voté lors de l’assemblée Plénière de mars 2018.

« La première action de ce plan, l’appel à projets régional Handicap Occitanie, permet de soutenir financièrement les associations porteuses de projets innovants avec l’objectif d’aider au développement et au déploiement d’actions spécifiques favorisant l'inclusion des personnes en situation de handicap pouvant donner lieu à transfert et généralisation sur le territoire régional », a rappelé la vice-présidente Marie Piqué lors du vote en commission permanente des subventions aux associations lauréates. « Toutes ces actions doivent concourir à résoudre les difficultés quotidiennes des personnes en situation de handicap et à leur permettre de trouver leur place dans l’environnement social, professionnel, culturel, sportif », a insisté l’élue lotoise.

Au total 50 projets ont été retenus pour l’édition 2022 de l’appel à projet, dont 20 concernant l’accès à la culture, 9 au sport ou encore 6 l’accès à l’emploi. « Avec un montant de subventions de 380 000 euros, c’est une moyenne de 6616 euros par projet associatif qui sont attribués par la Région », a rappelé Marie Piqué, expliquant également que ce soutien est une subvention de fonctionnement spécifique dont le montant est plafonné 10 000 € maximum par projet. Depuis 2020, une plateforme dématérialisée sur le site internet de la région permet le dépôt des dossiers de demandes de financement et un accès simplifié pour les porteurs de projets.