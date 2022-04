Toulouse - "Entreprendre Au Féminin" - Dimanche 3 avril de 10h à 19h à Toulouse (Campus - ISEG)

L'agence de communication événementielle B&C Events Agency, une entreprise familiale gérée par Brigitte et Cynthia, mère et fille, spécialisée dans l'organisation d'événements pour professionnels et particuliers depuis fin 2018, vous propose de participer à sa 3ème édition du salon "Entreprendre Au Féminin" pour mettre en lumière les femmes, son événement de relance après quasi 2ans d'arrêt de l'activité à cause du Covid19...

Cette journée COCOONING réseautage, bien-être, santé, mode et sport sera encadrée par des entrepreneuses de la région.

Dimanche 03 avril de 10h à 19h sur le campus ISEG situé au 40 Boulevard de la Marquette, 31000 Toulouse.

Au programme :

• Stands de prêt à porter, bijoux, maroquinerie, accessoires...

• Prestations beauté/bien-être : massages, maquillage, soins du visage, love coach, love profileuse...

• Ateliers : méditation, sophrologie, postural ball, yoga, danse, HIIT ... (places limitées, réservation conseillée) : https://forms.gle/mNnvXXmewdagyuW47

• Réseautage, échange de cartes de visite...

L'entrée à 15€ comprend l'accès SANS SUPPLÉMENT à l'intégralité des ateliers et des activités (massages, soins également...) sur toute la journée (hors achat de produits) ! Il s'agit d'un salon de réseautage entre professionnelles et de découverte pour les client(e)s.

Inscription en ligne ( places limitées, pré-ventes fortement conseillées et ouvertes jusqu'au 2 avril ) - Restauration rapide possible sur place :

https://collecte.io/entreprendre-au-feminin-edition-n3/fr

• A 14h, venez assister à une rencontre gratuite avec l'actrice ARIANE SEGUILLON personnage emblématique de la série "Demain Nous Appartient" diffusée sur TF1. Elle viendra parler de son combat contre la boulimie, un parcours qu'elle retrace dans son livre "La grosse : Je suis guérie mais je me soigne", paru aux éditions Flammarion. Cet échange avec le public sera suivi d'une séance de dédicaces avec photos.

Chez B&C, nous aspirons à un monde où la femme puisse avoir sa place, qu’elle soit respectée, qu’elle puisse choisir son orientation scolaire, son sport, qu’elle puisse s’épanouir dans son travail.

Battantes et résistantes, nous prônons la tolérance et le respect de la différence, c'est pourquoi il était évident pour nous d'accueillir Ariane Séguillon qui partage nos valeurs et d'organiser sa venue à Toulouse pour la sortie de son livre.

Charline PONCIN, Miss Toulouse 2021 sera également présente sur cette journée.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter les organisatrices : 06 79 27 11 67 - contact@b-and-c-events-agency.fr ou directement sur les réseaux sociaux B&C Events Agency.

Événement ouvert à tous, pas réservé exclusivement aux femmes !