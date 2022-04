Sérignan - Tous les mardis après-midi pour les écoliers c'est sport !

"PROJET GÉNÉRATION 2024" FAIT BOUGER LES JEUNES ÉCOLIERS SÉRIGNANAIS

Tous les mardis après-midi, les écoliers du CP au CM2 se rendent à tour de rôle et à pied au parc multisports urbain et au stade Ferré dans le cadre du Projet Génération 2024.

Ils sont accueillis par le service des Sports de la Ville - Fabien, Enzo, Youssef - et par des associations sportives de Sérignan - le FCO, Passion BMX, Les coureurs fous et l'ABSSL - pour vivre des moments d’initiation et de pratique sportive en temps scolaire.

L’objectif de ce label "Génération 2024", obtenu par l’école élémentaire de Sérignan, est d’encourager la pratique du sport chez les plus jeunes, notamment les jeunes filles, en leur permettant de découvrir et pratiquer de nouveaux sports pendant le temps scolaire.

480 écoliers sérignanais au total ont déjà bénéficié ou vont bénéficier dans les prochaines semaines de cette opportunité rare et de l’émulation autour des prochains Jeux : vibrer avec les sensations au pied du ballon rond au football, glisser sur un vélo BMX ou une trottinette (selon les âges) et s'approcher du freestyle, surpasser ses limites physiques en athlétisme, prendre la balle au rebond et partir en dribblant avec le ballon de basket ! Les enfants sont accompagnés par les professionnels diplômés de chaque association qui fournissent conseils et matériel.

Ce projet est né de la collaboration exceptionnelle des services de la ville, Enfance et Sports, du directeur des écoles élémentaires et des dirigeants du milieu associatif.

« Génération 2024 » entre dans le cadre de « Terre de jeux », le label qui a permis à la ville de devenir "Centre de préparation aux Jeux Olympiques" et de pouvoir accueillir prochainement des équipes internationales de BMX.

Aujourd’hui, c’était le tour des trois classes de CM2 de la ville de Sérignan, en photos ci-dessous.