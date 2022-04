Sète - Des grands noms et de grandes voix pour Jazz à Sète 2022

Jazz à Sète avait choisi les locaux de la Gazette café à Montpellier, jeudi 17 mars, pour présenter sa 27e édition attendue du 15 au 21 juillet. Un événement qui se déroulera, comme depuis ses origines, en grande partie au Théâtre de la Mer, épicentre de l’été des festivals. Il s’éparpillera aussi ailleurs en ville pour des before, soirées, conférences et rencontres avec des artistes.

“La programmation au Théâtre de la Mer, mise sous cloche depuis 2020, va enfin voir le jour cet été sous sa forme originelle, notamment avec la participation de deux légendes du Jazz, Marcus Miller et Herbie Hancock. Deux musiciens mythiques qui font leur grand retour dans notre ville” explique le fondateur Louis Martinez.

“Voyage musical inoubliable”

La programmation du Off est en cours d’élaboration mais une fanfare est bien prévue dans de nombreux lieux en ville. Pour les soirées au Théâtre de la Mer, vous retrouvez notamment : le jeune et talentueux Gabriel Gosse, Julian Lage, l’une des voix les plus originales de la guitare, ainsi que Marcus Miller et ses deux Grammy Awards le 15 juillet en ouverture ; Laura Prince, la révélation jazz vocal 2021 le 17 juillet ; Kenny Barron, considéré comme “l’un des meilleurs pianistes jazz au monde” le 18 juillet ; Isfar Sarabski et ses explorations musicales le 19 juillet ou encore Vintage Trouble, qui ont assuré les premières parties des Rolling Stones, des Who ou encore d’AC/DC, en clôture le 21 juillet…. Voilà quelques noms qui vous donneront sans doute envie d’embarquer pour ce “voyage musical inoubliable” comme le résume Louis Martinez.

Quelques noms seulement puisque la programmation complète du Théâtre de la Mer ne compte pas moins de 17 artistes ou groupes. Avec un accent particulier mis sur les femmes dont Laura Prince, mais aussi Izo Fitzroy, nouvelle pépite funk et gospel, Robin Mckelle, à la voix puissante, fragile et sensuelle, Stacey Kent qui vous dévoilera son dernier projet, ou encore la Diva de la Soul, Toni Green, digne héritière du style Aretha Franklin.

Retrouvez toute la programmation en cliquant ici