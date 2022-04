Sète - Election présidentielle 2022 : devenez assesseur volontaire !

Afin d’assurer le bon fonctionnement des bureaux de vote lors de la prochaine élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022, la Ville de Sète lance un appel à volontaires pour s’inscrire comme assesseur.

Pour garantir la bonne organisation des bureaux de vote lors de l’élection présidentielle du mois d’avril, la Ville de Sète propose aux électeurs de devenir, le temps d’un ou plusieurs scrutins, assesseur volontaire.

L’assesseur siège à la table de vote, contrôle l’identité et l’inscription des électeurs, annonce leur capacité à voter, les fait émarger et tamponne leur carte électorale. Il participe également aux opérations de dépouillement. Le jour du scrutin, l’assesseur doit être présent de 7h45 jusqu’à la fin des opérations de dépouillement. Sa présence est obligatoire pour l’ouverture et la fermeture du bureau de vote à 19h pour l’élection présidentielle. Pour devenir assesseur volontaire, il est impératif d’être inscrit sur la liste électorale de Sète.

Pourquoi devenir assesseur volontaire ? L’organisation des opérations de vote relève de la compétence des communes. La réglementation prévoit que la tenue des bureaux de vote repose sur la participation d’assesseurs volontaires bénévoles. Tenir un bureau de vote, c’est donc participer à la vie démocratique de notre pays. La date limite d’inscription est le jeudi 7 avril à 18h pour le premier tour et le jeudi 21 avril à 18h pour le second tour. Pour déposer votre candidature vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante : electionsete@ville-sete.fr

Pour toutes demandes de renseignements vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 99 04 70 82 ou 04 99 04 70 26.