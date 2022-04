Sète - Un succès pour la 7ème édition de la «Color People Run Holi Sète»

La septième édition de la «Color People Run Holi Sète»a été organisée ce dimanche 27 mars. 700 personnes ont répondu présentes.

Cette course festive et conviviale mondialement connue était organisée une nouvelle fois par la FDJ (la Française des jeux) en partenariat avec la ville de Sète. Le principe: courir à son rythme (la marche n’étant pas éliminatoire!) le long d’un parcours de 5 kilomètres ponctué de 5 portes de couleur tous les kilomètres. A chaque porte, les participants se font généreusement asperger d’une poudre colorée ( un mélange d’amidon de maïs, de colorants alimentaires, seul critère le respect de l’environnement et des personnes).

Précédé d’un échauffement en musique proposé par Astrid, le départ fut donné à 11H sur la place Roger Thérond dans le quartier de Villeroy. Une fois la course terminée, familles, groupes d’amis, se sont retrouvés sur la place pour l’apothéose de cette matinée. En effet, une cette course inspirée par une tradition hindoue se conclut rituellement par ce que l’on appelle le «Holi time»: tous les joggeurs échangent leur jeton contre un sachet de poudre qu’ils ouvrent au même instant. Ainsi, à 12h15, sur la foule des participants attroupés face à l’animateur et au DJ, une véritable tempête multicolore s’est abattue.