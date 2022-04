Pézenas - La ville de Pézenas lance un appel à candidatures pour la fête de la musique

En 1982, à l’initiative de Jack Lang, Ministre de la Culture et de la Communication, et de Maurice Fleuret, Directeur de la Musique et de la Danse, la Fête de la Musique est lancée le 21 juin, jour du solstice d’été, nuit païenne se référant à l’ancienne tradition des fêtes de la Saint-Jean.

Faites de la musique, Fête de la Musique », la formule mobilise des musiciens professionnels et amateurs représentant tous les genres musicaux, pour des concerts gratuits reposant sur le principe du bénévolat.

La gratuité des concerts, le soutien de la SACEM, le relais des médias, l’appui des collectivités territoriales et l’adhésion de plus en plus large de la population allaient en faire, en quelques années, une des grandes manifestations culturelles françaises, puis internationales à partir de 1985.

À Pézenas, la Fête de la Musique s’est développée depuis quelques années, grâce notamment aux musiciens et aux acteurs locaux qui apportent leur contribution à la réussite de cette soirée.

Vous êtes donc invité à prendre connaissance des conditions d’organisation et à vous engager pour sa réussite aux côtés de la Ville de PEZENAS dans l’esprit initial de la Fête de la Musique : gratuité des concerts, spontanéité, découverte et diversité des musiques. La Ville de PEZENAS vous remercie d’avance pour votre participation et compte sur votre engagement pour que la Fête de la Musique 2022 connaisse cette année encore le succès des années passées.

LES CANDIDATURES

La date limite de dépôt des candidatures à l’adresse mail : fetedelamusique2022pezenas@gmail.com est fixée au 31 mai 2022.

Le dépôt du formulaire ne vaut pas inscription. Le nombre de musiciens retenus sur les scènes sera fonction des places disponibles et des moyens techniques, les candidatures sont retenues dans la mesure du possible.

Toute candidature incomplète pourra être refusée.

Un mail de confirmation d’inscription parviendra aux musiciens, avec les précisions concernant l’heure et le lieu de la prestation courant juin 2022.

L’ENGAGEMENT DE LA VILLE

La Ville met à disposition :

le domaine public

une alimentation électrique et l’éclairage public

La Ville assure également :

la coordination générale de la Fête

la réalisation et la diffusion du programme de la soirée

un repas sur place ou à emporter par musicien, dans la limite de 5 repas par groupe

Les organisateurs – en concertation avec la Ville de Pézenas – se réservent le droit d’annuler ou de modifier l’événement en fonction du contexte sanitaire.

VOTRE ENGAGEMENT ET CELUI DES MUSICIENS DE VOTRE GROUPE

Le respect du cadre d’organisation

Le lieu : les musiciens ne peuvent choisir le lieu de concert. Le programme est établi en fonction des conditions techniques et dans un souci de coordination. Après la prestation, veiller à laisser le lieu propre.

Les horaires du début et de fin de la Fête de la musique sont fixés par décision municipale en fonction des sites musicaux et du couvre-feu ; il vous est impérativement demandé de respecter le créneau horaire qui vous sera proposé.

ASSURANCE

Les personnes se produisent sous leur propre responsabilité.