Occitanie - Mardi 29 mars 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif n°260 fait le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 1771 hospitalisations en cours (+9) dont 127 réanimations et soins critiques (+7) et on déplore 7317 décès à l’hôpital (+23 en 4j)

Dans toute la région Occitanie, les indicateurs épidémiologiques poursuivent leur augmentation. Le nombre de nouveaux cas progresse fortement : dans tous les départements le taux d’incidence dépasse désormais le cap des 1 000 nouveaux cas pour 100 000 habitants, avec une moyenne régionale de plus de 1 200 nouveaux cas contre 818 la semaine précédente. A l’hôpital, la baisse des admissions s’est arrêtée : le nombre de personnes hospitalisées reste stabilisée à un niveau toujours très élevé. Pour se protéger et protéger les plus fragiles, les gestes barrières restent pleinement d’actualité en ce moment. C’est une question de bon sens pour tous.