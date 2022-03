Perpignan - Un incroyable succès pour la première édition du Festival de l'Eau !

La première édition du Festival de l’Eau de Perpignan qui s’est tenue ce week-end a été une très grande réussite. En plein air et dans l’espace public, le savoir et l’amusement ont coulé à flot !

Les visites guidées autour de la Basse ou des arbres remarquables du square Bir-Hakeim, tout comme celles du forage d’eau potable ou les visites flash sur l’eau thermale au Museum d’histoire naturelle ont été très suivies, obligeant même à prolonger les horaires de visites et à créer des groupes plus importants.

Les conférences de qualité, menées par des intervenants de haut niveau, ont su capter un public nombreux et passionné.

Le village de l’eau n’a pas désempli de l’après-midi ! Les Perpignanais, jeunes comme adultes, se sont pressés sur les différentes animations scientifiques et ludiques : lecture avec la Bibli’eau éphémère de la médiathèque, pêche aux polluants de la mer avec l’IFFORME, activités écol’eau avec les syndicats mixtes des bassins versants, le service de la sécurité civile de la ville, le Museum et les entreprises des métiers de l’eau, sans oublier le bar à eau et la fontaine éphémère autour desquels les visiteurs assoiffés d’eau se sont pressés toute la journée !

Le festival s’est clôturé en toute beauté avec un grand spectacle gratuit son, lumières, jets d’eau et lasers, qui a rassemblé des milliers de Perpignanais aux allées Maillol autour d’une féerie aquatique bienvenue en ce printemps renaissant.

La Ville de Perpignan est heureuse d’avoir pu célébrer pour la première fois l’eau, cette ressource précieuse et vitale, et d’avoir sensibilisé les Perpignanais aux enjeux humains et sanitaires de ce bien commun indispensable à la vie.