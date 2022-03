Lourdes - Dictée du Tour à l'école primaire du Lapacca !

Ce vendredi 25 mars, deux classes de l’école primaire du Lapacca ont participé à la traditionnelle Dictée du Tour. C’est Hugo Duboé, boxeur au club de Lourdes, qui a accepté d’être le parrain de cet événement.

Le jeune sportif de 18 ans, champion de France de Kickboxing, a eu l’honneur de lire la Dictée aux enfants des deux classes de CM1 et CM2 réunies pour l’occasion.

Hugo leur a dicté un texte annonçant les étapes mythiques du Tour de France dans les Pyrénées, sous l'œil attentif de Mme Sylvie Mazurek, Vice-Présidente du SIMAJE et de M. Mohammed Dilmi, maire adjoint au sport et à la jeunesse.

Comme lors de l’épreuve cycliste, l’effort vient avant le réconfort. Après avoir affronté les difficultés du texte, les élèves ont finalement pu échanger avec le champion au sujet de sa carrière et de son parcours. Entretien au cours duquel Hugo leur a révélé le secret de sa réussite, en trois mots-clés :

« Sérieux, discipline et respect ! »

Nul doute que nos jeunes champions sauront appliquer ces valeurs !

Cette année encore, la dictée du Tour a rassemblé un peu plus de 26 000 élèves sur l’ensemble du territoire français, mais également chez nos voisins danois, belges et suisses. Cette activité pédagogique menée par le Tour de France et le Tour de France Femmes avec Zwift a, une nouvelle fois, atteint son objectif : développer et soutenir la pratique de la bicyclette dès le plus jeune âge. Les élèves ayant fait le moins de fautes à cette dictée, se verront remettre un prix le jour du départ du Tour de France dans leur commune accompagné d’un de leur parent, ils auront notamment la chance de visiter le village de départ.