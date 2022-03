Occitanie - Vendredi 25 mars 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif n°259 fait le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 1762 hospitalisations en cours (-73) dont 120 en réanimation et soins critiques (-14) et on déplore 7294 décès à l’hôpital (+29 en 3j).

L’ensemble des indicateurs virologiques continue d’augmenter fortement dans notre région par rapport à la semaine précédente. Le nombre moyen de cas positifs par jour a augmenté de 47% en une semaine ce qui confirme une forte progression du virus (avec en moyenne 9365 nouveaux cas positifs par jour actuellement en Occitanie). Le nombre d’entrée en hospitalisation est pour autant en légère baisse à ce stade. Dans le contexte de la circulation simultanée des virus du COVID-19 et de la grippe, les gestes barrières restent un indispensable réflexe de bon sens, notamment pour protéger les plus vulnérables. Restons toujours vigilants.