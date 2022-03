Saint Esteve - Un spectacle musical le 30 mars au Théâtre de l'Etang !

JE VIENS D’OÙ TU VAS

Spectacle musical DE et AVEC Davy Kilembé & Samir Mouhoubi

Mercredi 30 mars à 15h30

Les deux artistes se rencontrent pour nous conter leurs histoires d’hommes en mouvement, les sens en éveil, prêts à dépeindre ces chemins d’exils croisés qu’ils ont conjointement parcourus. ​

Entre l’Afrique du Nord, l’Algérie, l’Andalousie, le Congo et la Catalogne les deux troubadours nous font revivre leur périple respectif entrecroisé de rencontres et de petites histoires de vie...​

Guitares, calebasse, flûte, guembri, darbouka, sanza, enveloppent d’un doux écrin les voix chaleureuses et singulières de Samir Mouhoubi et Davy Kilembé dans un répertoire original parsemé de pépites traditionnelles.

Le spectacle fait de chansons en français, arabe, kabyle, espagnol ou encore en swahili, d’ombres chinoises et de dialogues, est un hymne joyeux et grave à la fois, à la diversité, à la rencontre et au partage. ​

Nul ne sait où nous mènera « Je viens d’où tu vas » mais le voyage sera assurément doux et coloré...

Durée: 45min - Tarif: 5€

A partir de 6 ans

Jauge limitée - Réservation conseillée

Billetterie : 04.68.38.34.95