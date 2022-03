Occitanie - Pour le RN : La désertification médicale est un problème national

Les inégalités et retards d’accès aux soins qu’engendre la désertification médicale sont des constats que tous partagent au-delà des sensibilités et convictions politiques personnelles.

Mais la réponse qu’y apporte la majorité régionale, consistant à faire salarier des médecins et personnels médicaux par les collectivités locales, n’est ni adaptée à l’enjeu national de la désertification médicale, ni aux moyens qui doivent être déployés pour y remédier.

Cette méthode ouvre la voie à une régionalisation de la santé souhaitée par Carole Delga alors que 57% de Français estiment à juste titre que l’organisation de la santé doit rester nationale. En poursuivant cette course à la décentralisation, les socialistes cautionnent l’abandon de responsabilité par l’État et Emmanuel Macron, bien content de s’en décharger sur des collectivités qui n’ont pas les moyens de les assumer.

Cette compétition pour gérer la pénurie n’est pas la solution. Seule une réforme profonde de la gouvernance sanitaire pour passer d’une logique de rentabilité à une logique de soins, associée à une réelle politique d’aménagement du territoire pilotée par l’État, permettra de repeupler les déserts médicaux comme de mettre fin à l’extinction des services publics.

