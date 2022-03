Frontignan - Frontignan la Peyrade célèbre le centenaire Brassens !

À l’occasion du centenaire de la naissance de Georges Brassens, un hommage mettant à l’honneur l’artiste Sétois et son œuvre aux valeurs humanistes a été réalisé par des artistes de la région et exposé à Frontignan la Peyrade.

Suite à un appel à projet lancé aux associations du territoire par Sète Agglopôle Méditerranée (SAM) et avec le soutien culturel et logistique de la ville de Frontignan la Peyrade, l’association Cultures Urbaines Sans Frontières (CUSF), impliquée depuis plus de 17 ans sur le Bassin de Thau et s’inscrivant dans une culture populaire responsable et engagée, s’est naturellement passionnée pour ce projet d’hommage à Georges Brassens soutenue par le financement de la SAM à hauteur de 5000 €.

Défendant la culture, les arts urbains et la solidarité au quotidien, l’association a conçu cet hommage artistique en 2 parties mettant à l’honneur l’artiste et son œuvre aux valeurs humanistes en donnant la parole aux artistes de la région.

Le projet est composé d’un parcours de collage urbain rendant hommage aux chansons de Georges Brassens ou chaque artiste associé a pu en illustrer une (Hep, Naoui, Reka,Opal, Slay, Velvet, 6Nero). L’occasion de découvrir leur regard sur l’œuvre de Georges Brassens avec leurs œuvres exposées sur la place Gabriel Péri. En scannant le QR code associé à chaque collage, les visiteurs peuvent entendre la chanson de Brassens correspondante.

Et, enfin, pour le plaisir de tous, les street-artistes Alis, Réka et Epon, ont peint une fresque reprenant le portrait de Georges Brassens. Le public peut admirer la fresque urbaine sur la façade la boucherie éthique de la place Gabriel Péri.

L’association CUSF et la ville de Frontignan la Peyrade remercient chaleureusement les propriétaires du bâtiment support de la fresque pour leur soutien et leur aimable collaboration.