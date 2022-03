Sérignan - Un appel pour nettoyer après la crue à Sérignan !

« APRÈS LA CRUE, JE VEUX NETTOYER MON VILLAGE, QUI M’AIDE ? » L’APPEL DE SONIA SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Nous relayons aujourd’hui l’appel sur les réseaux sociaux de Sonia, alias So Libi !

Sonia Beaurain vit depuis 2 ans à Sérignan, en face de la passerelle Saint Roch. Elle a vécu la crue en direct, a vu l’eau monter. Mais c’est quand l’eau est redescendue et qu’elle a vu les arbres jonchés de déchets accrochés qu’elle a décidé d’agir.

Elle a fait un appel à volontaires sur la page Facebook Sérignan un des plus beaux villages :

"Qui serait partant pour le ramassage des détritus sur les bords de l’Orb, et quand ?

Objectif ? Retrouver un peu de sérénité ne serait-ce que visuelle tout en soulageant les équipes techniques de la ville.

Comment ? En ramassant et décrochant les déchets laissés lors de la décrue.

Les moyens ? Nos mains, et de la bonne humeur !"

Le premier jour, vendredi après-midi, ils étaient trois à travailler durant 3 heures.

Le second jour, samedi après-midi, ils étaient 6 adultes et trois ados. Les jeunes ont forcé le respect de tous : ils ont grimpé aux arbres pour leur enlever les plastiques, les nombreux masques et autres déchets accrochés aux branches. Ils ont travaillé sans relâche. Les autres participants étaient des habitants de Sérignan qui voulaient aider la ville, submergée par la remise en état du territoire. Des habitants de Sérignan, donc, mais pas que ! Il y avait aussi Cédric, qui vit à Bassan et vend des leggings sur notre marché. Il est venu avec sa femme prêter main forte, avec un camion utilitaire qui a été bien pratique pour aller jeter à la déchetterie les sacs chargés de plastiques.

Les branchages et déchets organiques ont, eux, été récupérés par les services techniques de la ville.

Sonia ne fait partie d’aucune association, elle a juste voulu "nettoyer son village". Elle est heureuse d’avoir rencontré des gens qu’elle qualifie de responsables, dans l’entraide et non dans l’attentisme. Elle est heureuse de l’émulation, de la prise de conscience collective. Les gens qui ont entendu son appel, elle ne les connaissait pas. "Des gens extraordinaires".

Son village, Sonia en prend soin. Elle est tombée amoureuse de Sérignan et compte bien y vieillir ! Bientôt, elle va organiser d’autres opération de ramassage, il y a encore du travail. La ville va lui prêter sacs poubelle et pinces pour cela.

Nous souhaitons ici remercier du fond du cœur les Sonia, Valérie, Cyril, Morgane, Ayoub, et tous ceux qui sont venus aider à remettre en état nos berges. C’est un beau cadeau fait à l’ensemble des sérignanais, mais aussi à nos chers canards et à l’oie (baptisée Zoé) qui y vivent... !