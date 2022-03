Hérault - Une expérimentation d'économies d'eau dans les sites du Département

Limiter ses consommations pour préserver nos ressources engage chacun dans une démarche individuelle et collective. Aujourd’hui, lauréat de l’appel à projet « Economies d’eau » lancé par l’Agence de l’eau, le Département expérimente de nouvelles actions sur 6 sites pilote du territoire.

Le Département a signé avec l’Agence de l’eau un partenariat ayant pour but de promouvoir une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques conciliant la satisfaction des usages et la préservation des écosystèmes.

Dans le cadre de l’appel à projets « Economies d’eau », dont l’Hérault est lauréat, un plan d’action va être déployé sur une durée de 3 ans.

L’enjeu : faire évoluer les pratiques d’économies d’eau à travers la mise en place de plusieurs dispositifs innovants pour réduire les consommations sur 6 sites pilotes du Département.

Mieux gérer la consommation d’eau de certains sites départementaux

Le Département propose, à travers cette nouvelle initiative, d’impliquer agents de la collectivité et usagers, pour économiser l’eau à travers l’installation d’équipements et la surveillance des consommations notamment.

L’objectif est plus large car économies d’eau rime ici avec économies d’énergie. Le calcul est simple : l’eau non consommée n’est ni traitée, ni stockée, ni distribuée dans les réseaux, ni rejetée. Moins de traitements = moins d’énergie dépensée. Un cercle vertueux au bénéfice de notre territoire !

6 sites pilote du Département :

Le Domaine d’Alco

Le Domaine d’Ô

Le Domaine de Restinclières

La base de loisirs de Bessilles

Le Collège La Voie Domitienne (Le Crès)

Le Collège Simone Veil (Montpellier)

4 actions phares

Une campagne d’affichage « Alerte aux fuites » réalisée dans l’ensemble des espaces sanitaires de la collectivité, à destination des agents et du grand public dans un deuxième temps.

L’installation de système de télé-relèves des compteurs pour assurer un meilleur suivi sur les réseaux d’eau, avec des alertes en cas de fuite.

L’installation de systèmes de récupération d’eau et de toilettes sèches ou de modules sanitaires hydro économes

La gestion de l’arrosage des espaces verts grâce à l’expertise d’Urbasense