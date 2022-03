Montpellier - Concours National des vins IGP : 78 vins médaillés en Languedoc-Roussillon

Concours National des vins IGP : 78 vins médaillés en Languedoc-Roussillon

La dix-huitième édition du Concours National des vins IGP, qui s’est tenue à Angers ce vendredi 11 mars a permis de récompenser à l’issue d’une dégustation à l’aveugle 78 vins relevant d’une indication géographique protégée (IGP) du Languedoc-Roussillon : 42 ont obtenu une médaille d’or, 34 une médaille d’argent et 2 une médaille de bronze. Cela confirme la dynamique actuelle des IGP du Languedoc-Roussillon qui, à elles seules, représentent quasiment la moitié des 179 vins médaillés.

LA PREMIÈRE RÉGION DE FRANCE POUR LES VINS IGP

Le bassin viticole du Languedoc-Roussillon, qui recouvre de nombreuses IGP (IGP Pays d’Oc, IGP Gard, IGP Pays d’Hérault, IGP Cévennes, IGP Côtes de Thongue, IGP Côtes Catalanes, etc.), est le premier vignoble de vins IGP de France. L’IGP Pays d’Oc, qui représente la moitié de la production du Languedoc-Roussillon, est même la première IGP de France en volume.

UN CONCOURS OUVERT AUX 75 IGP FRANÇAISES

Le Concours National des vins IGP est organisé par InterIGP, association regroupant les interprofessions des principaux bassins de production de vins IGP : le Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc, le Syndicat des Vins IGP Val de Loire pour InterLoire, InterOc, l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest et InterVins Sud-Est. Il permet aux lauréats de valoriser leurs vins sur les marchés et plus largement de mettre en avant le haut niveau qualitatif des vins IGP auprès des prescripteurs, professionnels et consommateurs.

179 VINS MÉDAILLÉS EN 2021

Cette année, 542 vins étaient en compétition, couvrant les différents types de vins reconnus en IGP : blancs secs ou moelleux, rosés, rouges, effervescents. Dans le détail, les jurys, composés à la fois de professionnels (œnologues, maîtres de chai) et de grands acheteurs (cavistes, sommeliers, importateurs), ont décerné 91 médailles d’or, 77 médailles d’argent et 11 médailles de bronze.

visuel - Concours national des vins IGP 2022 @Adam Morton