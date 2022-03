Sérignan - Début de la création d'un nouveau parc à Sérignan !

C’est parti pour trois mois d’aménagements et de plantations sur les près de 2 hectares acquis par la ville, accolés à La Cigalière, à l’entrée de ville côté Sauvian.

Dès cette semaine débutent le terrassement des cheminements piétonniers et la mise en place des réseaux enterrés permettant d’implanter un point d’eau et une borne électrique, nécessaires pour pouvoir y organiser des manifestations.

Puis sera venu le moment de la plantation de 1600 arbres et arbustes. Pour rappel, le jardin prévoit des dizaines d’espèces différentes, une bambouseraie, des séquoias géants, des arbres fruitiers endémiques, des arbustes méditerranéens…

À ce sujet, nos équipes des espaces verts sont allées ce lundi à Anduze, dans la célèbre bambouseraie, sélectionner les espèces qui viendront prendre place à Sérignan et dans quelques jours, ils choisiront les arbres.

Une fois les cheminements et plantations réalisés, il sera temps d'installer les bancs, les tables de pique-nique, les modules de l’aire de jeux en bois, les équipements pour les vélos. Enfin, en tout dernier lieu, les nichoirs à oiseaux et chauve-souris et l’hôtel à insectes seront posés, dans des endroits propices et calmes du parc.

Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement de ce chantier vert. Le nouveau jardin sera finalisé avant l’été, mais c’est avec le temps qu’il donnera à voir toute la mesure de sa splendeur, lorsque les végétaux auront bien poussé.