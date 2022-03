Lourdes - La municipalité s'organise pour l'accueil des Ukrainiens à Lourdes

Bilan de l’élan de générosité à Lourdes

Depuis le début de la guerre en Ukraine, élus et citoyens lourdais se sont mobilisés pour organiser des collectes de biens de première nécessité. Le CCAS a collecté les dons depuis bientôt 3 semaines et ce sont en tout, 5 convois d’aides humanitaires qui ont été acheminés vers l’Ukraine et la Pologne. La ville de Lourdes, en lançant sa collecte en lien avec l’église ukrainienne, a pu compter sur la générosité des citoyens, notamment sur celle des Lourdais et valléens, des commerçants (don de cartons), des transporteurs de voyageurs lourdais (transport en camion pour acheminer la collecte) et aussi de l’aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Un sixième et dernier convoi de dons partira cette semaine du CCAS. Concernant les hébergements, des citoyens se sont manifestés spontanément pour proposer d'accueillir des ukrainiens chez eux. Les agents du CCAS et les bénévoles ont fait un travail précieux de collecte des dons matériels mais aussi des informations sur les hébergements disponibles.

La solidarité avec l’Ukraine continue en lien avec la Région Occitanie

Afin de faciliter l’acheminement des dons, il est prévu de les regrouper au niveau départemental. Dans ce contexte, la ville de Lourdes invite toutes les personnes qui souhaitent donner des biens matériels, à se rapprocher de la Maison de la Région à Tarbes (8 avenue des Tilleuls). Les personnes qui souhaitent effectuer des dons en numéraire sont invitées à se rapprocher de la protection civile en envoyant “DON” par SMS au 92 3 92 ou via le site internet sur : don.protection-civil.org. De plus, un numéro vert, le 0800 70 39 00, est mis en place depuis le 2 mars pour que les habitants de la région Occitanie qui souhaitent faire des dons puissent se manifester.

Plus d’information sur : https://www.laregion.fr/solidarite-occitanie-ukraine

La municipalité s’organise pour l’accueil des Ukrainiens à Lourdes

Les premières familles ukrainiennes sont arrivées sur le territoire. La ville de Lourdes s’est organisée, le CCAS poursuit le recensement des hébergements et la gestion des attributions en lien étroit avec l’UDAF 65 et la Préfecture des Hautes-Pyrénées. Le CCAS reste le guichet unique pour l’aide et l’accueil des ukrainiens, il orientera tous les ressortissants ukrainiens pour l’aide alimentaire, les transports (cartes de bus) et le soutien moral (des rencontres seront organisées, encadrées par des bénévoles). Concernant l’enfance et la petite enfance, les ressortissants ukrainiens seront orientés vers le SIMAJE.

L’Espace France services de Lourdes sera mobilisé pour accompagner les déplacés ukrainiens dans la réalisation de certaines démarches propres aux opérateurs partenaires du programme. Ils pourront également faire utilement usage du matériel informatique en libre-service.

Coordonnées :

CCAS - 22 Avenue Maréchal Joffre – 65100 Lourdes – 05.62.42.54.08

SIMAJE – 1 rue Francis Jammes – 65100 Lourdes – 05.62.42.14.48