Béziers - Venez découvrir le riche univers des animaux totémiques !

Le 8 avril prochain, venez assister à une belle soirée totémique à la Mediatèca occitana à l’occasion de la projection du court-métrage “La Baragogne, l’esprit des lieux” du réalisateur Olivier Guérin. Tourné durant les quelques mois qui ont précédé le mariage festif de la Baragogne et du Tamarou (juillet 2021), le documentaire retrace pas à pas cette aventure humaine, invitant le public à découvrir le vaste et riche monde des animaux totémiques et ses acteurs multiples et engagés.



La projection sera suivie du vernissage de l’exposition “Animaux totémiques : bestiari legendari”. Coproduite par le CREDD de Vailhan et le CIRDOC – Institut occitan de cultura sur des textes d’Adèle Guillon, celle-ci propose un tour d’horizon d’une vingtaine de totems, croqués par l’artiste Jane Appleton.

Un temps musical clôturera la soirée grâce à la participation de la Farandole biterroise.



INFORMATIONS PRATIQUES