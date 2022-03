Hérault - La CCI Hérault lance l'opération « Solidarité Ukraine Hérault » avec le SDIS

Opération « Solidarité Ukraine Hérault », 4 actions fortes :

Les CCI se sont vues attribuer le rôle de « Point d’entrée principal » pour les entreprises impactées par la crise en Ukraine (lettre de mission reçue le 17 mars 2022).

A l’image de la crise Covid, les CCI renseigneront et orienteront les entreprises vers les aides mobilisables, notamment celles faisant face aux difficultés d’approvisionnement et l’augmentation des prix de certaines matières premières.

Stockage : la Région Occitanie et la CCI Hérault travaillent aux côtés des entreprises du territoire sur la mise à disposition de locaux pour entreposer, trier et conditionner les palettes à destination de l’Ukraine.

Dons matériels spécifiques : mobilisation des entreprises héraultaises.

Suite à un travail mené avec la préfecture de l’Hérault et les associations d’aide aux civils, la CCI Hérault a lancé un appel auprès des entreprises héraultaises pour l’obtention de matériels spécifiques comme : cartons de conditionnement, scotchs, lampes autonomes et piles.

La CCI Hérault remercie ces entreprises qui ont répondu favorablement à son appel en moins de 48 heures.

La cartonnerie Ondupack au Bosc : mise en production de plus de 400 cartons permettant le conditionnement de 5 tonnes de marchandises

Intersport à Lattes : 3 000 € de lampes autonomes

Système U à Vendargues : 10 000 piles

Intermarché de Mauguio et de St Gély : 3000€ de piles chacun

Super U de Servian : 3000€ de piles

En 48 heures, ce sont donc près de 25 000€ de marchandises débloquées auprès des entreprises

Dons financiers : afin de permettre à l’ensemble des entreprises de participer à l’effort de solidarité, la CCI Hérault lance désormais un appel aux dons financiers avec le soutien de Montpellier Business School.

Les entreprises et particuliers qui le souhaitent peuvent se rendre sur le site de la CCI Hérault. Une série d’associations, françaises et étrangères, labellisées « Dons en confiance » ont été listées afin que chacun puisse flécher son don auprès de l’association dont il se sent le plus proche.

La CCI hérault lance donc désormais un appel aux dons financiers cette fois-ci : https://f.info.herault.cci.fr/c/?s=F7A-35A-2 (accessible également sur la page d’accueil herault.cci.fr)