Montpellier - La Journée Mondiale pour la Fin de la Pêche

La JMFP - Journée Mondiale pour la Fin de la Pêche demande l'abolition de la pêche et des élevages aquacoles.

1000 milliards d’animaux sont tués chaque année à travers le monde sans aucune considération pour leur souffrance.

Un chiffre démesurément grand qu’il est difficile de l'imaginer. Cela correspond à 300 fois la population mondiale humaine.

Samedi 26 mars 2022, les associations Sea Shepherd, L214, Anonymous for the Voiceless et Alliance Ethique s'associent pour la 6ème édition de la Journée Mondiale pour la Fin de la Pêche à Montpellier.

L’objectif était de visibiliser ces animaux aquatiques, victimes de la pêche, directe et indirecte.

Les dernières recherches scientifiques ont démontré que ces animaux avaient tout le matériel nerveux nécessaire pour ressentir la douleur physique mais aussi psychologique.

Vivant dans un milieu différent du nôtre, avec l’absence d’expressions faciales qui pourraient provoquer chez nous de l’empathie, les poissons sont tués par asphyxie, leur « noyade » pouvant durer jusqu’à 4h.

Que ce soit les prises directes des chalutiers, des poissons dans les élevages aquacoles ou les prises "accidentelles" de mamifères marins comme les 10 000 dauphins tués par an sur la facade atlantique française, ils sont des milliards d'individus à souffrir et être tués pour notre consomation directe ou indirecte.

Les océans se vident de leur biodiversité, la polution n'est pas la principale responsable, notre prédation sur ces animaux qu'ils soient sauvages ou d'élevages nuit à leur survie et donc à la notre.

"Si les océans meurent, nous mourons" Paul Watson, Sea Shepherd