Marseillan - Escale à Marseillan : du 8 au 10 avril !

Marseillan, partenaire officielle d’Escale à Sète, ouvre les festivités de l’édition 2022.

Du 8 au 10 avril, c’est sur son port qu’aura lieu cette première manifestation ; et en invités d’honneur la Ville accueillera plusieurs vieux gréements croates, deux péniches de commerce ainsi qu’une jonque chinoise, le tout dans une ambiance musicale et festive.

La ville de Marseillan organise en avant-première de la 7ème édition d’Escale à Sète, « Escale à Marseillan ».

Cette première édition locale accueillera une délégation croate en invitée d’Honneur. Ce sera l’occasion de découvrir des voiles latines croates à flot, une gondola en construction.

Un village sera installé sur les quais avec découverte du savoir-faire maritime (construction navale, matelotage, exposition, atelier de nœuds, de construction de maquettes pour enfants…).

Des promenades en bateau seront proposées par les associations nautiques locales ainsi que des initiations à l’aviron.

Pour le côté festif, un artiste néerlandais, Reinier Sijpkens inventeur du concept de Muziekboat (bateau musical) animera le plan d’eau en musique, ainsi qu’un groupe de musiciens du groupe Skunchiuriuti, venus tout droit du sud de l’Italie.

Bien d’autres découvertes, expériences et surprises viendront ponctuer ce weekend festif et convivial sans oublier la présence des Capeleteurs et des jouteurs marseillanais.

Une exposition proposée par l’association Marseillan d’hier et d’Aujourd’hui sera visible tout au long du week-end.

A noter : Escale à Sète. L’évènement incontournable des traditions maritimes de Méditerranée aura lieu du 12 au 18 avril. Un stand aux couleurs de la Ville sera installé sur les quais aux pieds des plus beaux bateaux du monde. Une démonstration du jeu traditionnel marseillanais « Lo Capelet » aura lieu sur le quai Aspirant Herber lundi 18 avril 2022.

Le programme

Vendredi 08 avril

11h00 et 19h00 Animation musicale sur l’eau avec Muziekboot

12h00 et 16h00 Déambulation musicale sur les quais avec le groupe de musique traditionnelle Italienne Télamuré

De 14h00 à 18h00 Dégustation et explication du savoir-faire Marseillanais de vermoutherie avec la Maison Noilly prat (Esplanade du port)

17h00 Présentation du programme et des intervenants (Esplanade du port)

20h30 à 22h00 Concert avec le groupe Télamuré (Esplanade du port)

Samedi 9 avril

11h00 et 19h00 Animation musicale sur l’eau avec Muziekboot

12h00 et 16h00 Déambulation musicale sur les quais avec le groupe de musique traditionnelle Italienne Télamuré

14h30 à 18h00 Déambulations musicales sur les quais avec La Pena Bella ciao

16h00 Spectacle “L’art d’accommoder les restes” par la Cie Rocking chair théâtre, à bord de la péniche le Tourmente

17h00 Défilé de la tradition marseillanaise du Capelet

17h30 à 19h00 Concours d’écaillers avec le Syndicat Conchylicole (Esplanade du port)

20h30 à 22h00 Concert avec le groupe Télamuré

Dimanche 10 avril

11h00 et 19h00 Animation musicale sur l’eau avec Muziekboot

12h00 et 16h00 Déambulation musicale sur les quais avec le groupe de musique traditionnelle Italienne Télamuré

18h00 Spectacle “L’art d’accommoder les restes” par la Cie Rocking chair théâtre,à bord de la péniche le Tourmente

Tout le week-end

Mini-village sur l’esplanade du port :

Stand d’accueil et d’information de la mairie

Stand de sensibilisation à la protection de l’environnement et de la biodiversité marine avec le CPIE

Point d’information de la SNSM (société nationale de sauvetage en mer)

Ateliers de création de petits bateaux en bois pour les enfants

Ateliers sur le savoir-faire maritime

Stand photo

Exposition de bateaux traditionnels :

Association CRONAVES : exposition de voiles latines Croates (gajetas, gundala, sandula)

Association VIVRE LE CANAL : exposition des péniches le Tourmente et Sépharine, la jonque Cybèle et l’Oiseau de passage

Label’Mer : exposition de bateaux d’intérêt patrimonial (Antioche, Othona et Lazy Lady)



Expositions thématiques

Exposition sur la batellerie du Canal du Midi à bord de la péniche le Tourmente

Exposition sur l’origine des jonques et le transport de marchandises en Asie, histoire de la jonque Cybèle et de son architecte Dimitri le Forestier

Exposition sur l’histoire du port et le jeu traditionnel « Lo capelet » avec l’association de Marseillan d’Hier et d’Aujourd’hui (Place Noilly)

Exposition sur le savoir-faire maritime Croate (Esplanade du Port)

Activités et animations nautiques

Sorties à bord de la jonque Cybèle en journée

Découverte du catamaran, dériveur, voile sur habitable, paddle, aviron et kayak avec les associations le Cercle de Voile Marseillan, l’Aviron Marseillanais et les Voiles Marseillanaises

Sorties en voile samedi et dimanche à 14h et à 15h30 avec l’association Atouvents

Visites en bateau commentée à travers des parcs à huîtres, découverte des métiers passionnants de la pêche avec le DIANE I et exposition et animation sur la pêche (Bateau Etoile de Thau – quai Antonin Gros) avec l’Etoile de Thau IV

Présentations des BIP (bateaux d’intérêt patrimonial) et sortie d’une heure à la voile sur demande avec l’association Label’Mer

Sorties sur un bateau de pêche les après-midis avec l’association le Loup Marseillanais.

Sorties en Ketch les après-midis avec l’association Les Glénans

Sorties en voiliers le long des parcs à Huîtres de 14h à 16h avec l’Amicale Atouvents

Démonstration de joutes sur chariot les après-midis de 14h à 18h sur chariot avec la Lance Olympique Marseillanaise

Balade en bateau du Saint Barth au port de Marseillan via les parcs à Huitres et visite de Noilly Prat avec Midi Cap Thau

Locations de bateaux courte durée (30/40 minutes) pour découverte avec parcours proposé, animation roue de la fortune avec cadeaux et lancement d’un concours photo autour de l’étang et de l’environnement avec Sailin Project

A découvrir également en partenariat avec l’Union des commerçants : un menu spécial produits locaux chez certains restaurateurs et une exposition de photos dans les commerces de la ville.