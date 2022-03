Montpellier - Un programme de vols inédit à l'aéroport de Montpellier !

Dès ce printemps, une quarantaine de lignes seront proposées par une douzaine de compagnies (*) au départ de Montpellier. Avec 17 pays reliés en vol direct, le programme est riche comme jamais, à des prix extrêmement attractifs.

C’est ce dimanche 27 mars, avec le retour de l’heure d’été, que l’aéroport de Montpellier, et avec lui tout le monde de l’aérien, bascule dans son programme de vols estival. « Malgré les crises sanitaires ou géopolitiques qui caractérisent l’époque actuelle, notre offre de destinations, tant en quantité qu’en qualité, n’aura jamais été aussi riche, explique Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l’Aéroport de Montpellier-Méditerranée.

De quoi satisfaire l’immense désir de voyage de la population après deux années de Covid ». Qui plus est, l’offre low-cost n’a jamais été aussi forte à Montpellier, permettant une réelle démocratisation du transport aérien. A partir de quelques dizaines d’euros, il est en effet possible de s’offrir en vols directs un tour de France, une escapade européenne ou une odyssée méditerranéenne. Pour les longs courriers, les connexions vers les hubs de Roissy/Charles-de-Gaulle, d’Amsterdam ou de Casablanca sont également très performantes.

10 destinations franco-françaises

Ces deux dernières années, l’offre de vols domestiques s’était renforcée, permettant de voyager à moindres risques sanitaire et réglementaire, mais aussi à moindre coût. Le succès de ces destinations conduit l’aéroport et les compagnies à maintenir un très beau programme infranational.

Ajaccio : Dans l’admirable cirque de montagnes qui l’entoure en Corse, Ajaccio l’élégante, accueille en plein soleil les visiteurs charmés. Du haut des remparts de sa citadelle, elle a su garder intacte la pureté de son golfe dont on dit qu’il est l’un des plus beaux du monde.

Bastia : Territoire au parfum de maquis, ourlé par les flots et éclaboussé de soleil, le Pays Bastiais conjugue authenticité, dépaysement et émerveillement : entre patrimoine historique et nature idyllique, mille trésors s’offrent aux voyageurs en quête de beautés à l’état pur…

Brest : Située à la pointe du Finistère, Brest est une métropole résolument tournée vers la mer. Sa magnifique rade, l’une des plus belles d’Europe, vous fera découvrir les délices de l’air marin, des îles et des sentiers côtiers…

Caen : La capitale du Calvados est le point de départ idéal pour explorer les stations balnéaires de la Côte fleurie et les villages égarés au cœur des prairies normandes, si souvent peints par les Impressionnistes.

Lille : Classée Ville d’Art et d’Histoire, Lille est une destination de tourisme urbain idéale. Avec ses édifices classés, ses musées aux riches collections, sa gastronomie du « ch’Nord » et son hospitalité légendaire, Lille vous ouvre ses portes.

Nantes : À 55 km seulement de l’Océan, au sud de la Bretagne, cette métropole atlantique vous entraînera dans des voyages et des paysages de toute beauté.

Paris Orly : Paris romaine, Paris médiévale, Paris des lumières, Paris futuriste, la cité est aussi protéiforme historiquement que culturellement. La capitale de la France a presque autant de visages que d'arrondissements. Elle est un assemblage de villages qui ont leurs histoires, leurs parfums, leurs charmes et leurs modes de vie.

Paris Roissy : Les vols vers Roissy/Charles-De-Gaulle permettent bien sûr les continuations vers le monde entier, mais aussi du « point à point » pour rallier la capitale française et en faire son point de chute

Rennes : Porte d’entrée de la Bretagne, la ville mêle avec harmonie patrimoine historique et espaces naturels. A une heure de la mer, Rennes s’impose comme l’une des plus dynamiques métropoles françaises.

Strasbourg : La ville où siège le Parlement européen offre plusieurs visages, entre ses traditions, ses vieux quartiers, sa fameuse cathédrale ou sa gastronomie.

18 destinations européennes hors France et 7 destinations internationales hors Europe

Les succès internationaux de l’été dernier sont de retour, et quelques belles nouveautés (dont Split, Rome et Oslo) font leur apparition, offrant le choix entre 16 pays en plus de la France.

Algérie

Alger : Située sur une des plus belles côtes de la Méditerranée, Alger trône. Imposante, elle s’étend d’est en ouest, le long de sa baie en faucille. Dos à la mer, on peut apercevoir ses architectures venues d’un autre temps, et si on ferme les yeux un instant, l’enchantement commence.

Allemagne

Berlin : La métropole la plus visitée d'Allemagne est chargée d’histoire. Elle séduit tout autant par ses monuments et musées que par son énergie contagieuse. Et pourquoi ne pas commencer par une découverte historique de la capitale allemande ?

Croatie

Split : Cité historique aux influences multiples et ambiances mêlées, la ville est aussi le point de départ idéal pour explorer les nombreuses îles qui jalonnent la côte croate. Split, c’est la Belle de l’Adriatique.

Danemark

Copenhague : Capitale du Danemark, Copenhague n’en reste pas moins une ville à taille humaine, où il fait bon flâner à pied ou à vélo. Subtil mélange de contemporain et d’ancien, cette « ville tendance » est également un nouveau rendez-vous pour les amateurs de gastronomie.

Espagne

Séville : Culture vivace, monuments spectaculaires et traditions populaires le jour ; « movida » au rythme du flamenco la nuit… La capitale andalouse se vit non-stop, 24 heures sur 24.

Grèce

Athènes : La capitale hellénique se réinvente à grande vitesse. La scène culturelle vibre de nouveaux lieux qui complètent les emblématiques monuments antiques, et de nouveaux quartiers vibrent, au diapason de la légendaire hospitalité grecque.

La capitale hellénique se réinvente à grande vitesse. La scène culturelle vibre de nouveaux lieux qui complètent les emblématiques monuments antiques, et de nouveaux quartiers vibrent, au diapason de la légendaire hospitalité grecque. Héraklion : Nature puissante, légendes fascinantes et art de vivre marqué par le fameux régime crétois… l’île méditerranéenne incarne la quintessence d’une Grèce tant aimée. Mythologie et traditions paysannes servent de fil d’Ariane à un voyage placé sous le signe de l’authenticité.

Nature puissante, légendes fascinantes et art de vivre marqué par le fameux régime crétois… l’île méditerranéenne incarne la quintessence d’une Grèce tant aimée. Mythologie et traditions paysannes servent de fil d’Ariane à un voyage placé sous le signe de l’authenticité. Mykonos : Icône de l’archipel des Cyclades, l’île est un paradis pour les amateurs de farniente et de culture grecque, mais aussi pour les fêtards qui plébiscitent ses folles soirées.

Icône de l’archipel des Cyclades, l’île est un paradis pour les amateurs de farniente et de culture grecque, mais aussi pour les fêtards qui plébiscitent ses folles soirées. Santorin : Au cœur de la mer Egée, dans l’archipel des Cyclades dont elle est la reine, l’île permet de plonger avec délice dans une Grèce de carte postale. Dans la Caldera, large cratère envahi par les eaux, la mer est un scintillement.

Italie

Rome : La « dolce vita », mais aussi les monuments et musées légendaires de la capitale italienne, agissent comme un aimant. Une ode à l’art et à la beauté, à laquelle il est difficile de résister !

Luxembourg

Luxembourg : Ville-capitale animée et villages dominés par de majestueux châteaux pour les amateurs de culture ; paysages boisés et vignes pour ceux qui recherchent le grand air ou l’art de vivre… le petit pays n’a pas fini de vous surprendre !

Maroc

Casablanca : Le soleil se couche sur Casablanca. D’un côté, l’Atlantique berce les promeneurs au doux rythme des vagues tandis que l’horizon tourne à l’orange sur fond de bleu turquoise. De l’autre, les lumières de « La Maison Blanche » commencent à s’illuminer et éclairent les majestueux monuments de la ville. La soirée commence et chaque coin de rue vous invite à revivre un morceau de son histoire.

Le soleil se couche sur Casablanca. D’un côté, l’Atlantique berce les promeneurs au doux rythme des vagues tandis que l’horizon tourne à l’orange sur fond de bleu turquoise. De l’autre, les lumières de « La Maison Blanche » commencent à s’illuminer et éclairent les majestueux monuments de la ville. La soirée commence et chaque coin de rue vous invite à revivre un morceau de son histoire. Fès : Située entre le massif du Rif et le Moyen-Atlas, Fès est l’une des quatre villes impériales. Si on prend un peu de hauteur, il est alors possible de voir au-dessus de ses épaisses murailles. Devant vous, le spectacle est incroyable. La plus grande médina du monde arabe s’étend à perte de vue, et déjà, vous plongez dans un univers authentique et unique.

Située entre le massif du Rif et le Moyen-Atlas, Fès est l’une des quatre villes impériales. Si on prend un peu de hauteur, il est alors possible de voir au-dessus de ses épaisses murailles. Devant vous, le spectacle est incroyable. La plus grande médina du monde arabe s’étend à perte de vue, et déjà, vous plongez dans un univers authentique et unique. Marrakech : Située au pied des montagnes du Haut-Atlas, Marrakech est la troisième ville du Maroc par sa population et demeure la ville touristique par excellence. Célèbre dans le monde entier, notamment pour sa palmeraie, cette ville est un véritable spectacle vivant où les hommes et le folklore local sont habilement mis en scène.

Située au pied des montagnes du Haut-Atlas, Marrakech est la troisième ville du Maroc par sa population et demeure la ville touristique par excellence. Célèbre dans le monde entier, notamment pour sa palmeraie, cette ville est un véritable spectacle vivant où les hommes et le folklore local sont habilement mis en scène. Nador : Ville portuaire, située au bord d’une immense lagune bleutée de la mer Méditerranée est renommée pour ses nombreuses plages et son caractère authentique

Ville portuaire, située au bord d’une immense lagune bleutée de la mer Méditerranée est renommée pour ses nombreuses plages et son caractère authentique Oujda : Entre souks animés et trésors arabo-musulmans, Oujda offre une authentique tranche de vie marocaine. Les montagnes du Rif Oriental et les plages de la Méditerranée, toutes proches, permettent d’ajouter une dose de nature et de détente à un voyage teinté de culture.

Norvège

Oslo : Désignée « capitale verte européenne » en 2019, la ville séduit par son ambiance décontractée, sa qualité de vie au cœur d’une nature protégée et son offre culturelle large et variée.

Pays-Bas

Amsterdam : Accueillante et tolérante, bohème et branchée, la Venise du Nord est une ville de contrastes. De ses canaux à ses musées mondialement célèbres, en passant par ses multiples curiosités et richesses historiques, Amsterdam est l’une des capitales européennes les plus romantiques et les plus surprenantes. Quant à l’aéroport lui-même, il offre également les possibilités d’un hub puissant.

Accueillante et tolérante, bohème et branchée, la Venise du Nord est une ville de contrastes. De ses canaux à ses musées mondialement célèbres, en passant par ses multiples curiosités et richesses historiques, Amsterdam est l’une des capitales européennes les plus romantiques et les plus surprenantes. Quant à l’aéroport lui-même, il offre également les possibilités d’un hub puissant. Rotterdam : Si Amsterdam séduit, Rotterdam surprend et s’apparente à un musée moderne à ciel ouvert…

Portugal

Lisbonne : Un fleuve, sept collines et mille ruelles à explorer le nez au vent… Si la capitale portugaise est devenue branchée, elle a conservé un esprit « village », bien agréable le temps d’un week-end.

Royaume-Uni

Londres Gatwick : De renommée mondiale, la capitale du Royaume-Uni n’a pas de tabous, pas de limites, elle accepte tout et ne rechigne devant rien.

De renommée mondiale, la capitale du Royaume-Uni n’a pas de tabous, pas de limites, elle accepte tout et ne rechigne devant rien. Londres Luton : Si tous les chemins mènent à Londres la mégalopole, il est bon de se souvenir que l’aéroport de Luton dessert plutôt le Nord et celui d Gatwick plutôt le Sud.

Suède

Stockholm : Pleine de couleur et de vie, Stockholm est à la fois moderne, traditionnelle et chaleureuse. Capitale verte de l’Europe en 2010, la ville a conservé son patrimoine historique, de ses grands parcs à son architecture contemporaine en passant par le célèbre Palais Royal de Drottningholm.

Suisse

Bâle-Mulhouse : Profitant d’une localisation unique au centre de l’Europe de l’Ouest, l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, aussi appelé EuroAirport, a la particularité d’être un aéroport tri-national. Trait d’union entre l’Alsace, le Nord-Ouest de la Suisse et le Bade-Wurtemberg, il vous ouvre les portes de 3 villes remarquables : Bâle, Mulhouse et Fribourg.

Tunisie