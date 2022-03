Tarn et garonne - Une visite d'équipement fibre à Montech le 15 mars dernier

Jacques Moignard, maire de Montech, Catherine Bourdoncle, 5ème vice-Présidente du Conseil départemental du , Pierre Coyaud, Directeur de Tarn et Garonne Numérique, Laurent Averseng, directeur d’Octogone Fibre et Sylvia Pinel, députée du Tarn-et-Garonne ont réalisé une visite technique des équipements fibre optique à Montech, dans leTarn-et-Garonne.

L'occasion pour Laurent Averseng, directeur d’Octogone Fibre, de se féliciter de l’implication de tous les acteurs, et de souligner « la synergie partagée pour développer les services de demain sur cette infrastructure performante ». Il ajoute « La qualité du réseau se résume aux taux d'échecs de raccordement autour des 7% (dont un seul tiers imputable à Octogone Fibre), bien inférieur aux indicateurs nationaux à 20%. ».

Les équipes d’Octogone Fibre et ses sous-traitants déploient le réseau fibre dans le Tarn-et- Garonne, sous l’égide du syndicat mixte Tarn-et-Garonne Numérique. Suite à l’ouverture de nouvelles prises, Octogone Fibre propose chaque mois aux habitants des communes des permanences :

● Beaumont de Lomagne, le 23 mars de 15H à 18H30 sous la halle

● Caylus, le 24 mars de 15H à 18H30 dans la salle du conseil municipal

● Septfonds, le 30 mars de 15H à 18H30 sur la place du marché

Une bonne dynamique pour afficher 70 000 prises optiques

Tous les acteurs présents à cet évènement se sont félicités du succès commercial de la fibre optique. Près d’un foyer sur trois est raccordé à la fibre optique, et même un sur deux sur certaines zones, comme à Montech ! L’objectif de rendre disponible la fibre à tous les Tarn-et-Garonnais en quatre ans est donc en bonne voie au travers de deux enjeux forts et complémentaires : aller vite et bien, pour répondre aux besoins notamment des services de télétravail et d’éducation.

Catherine Bourdoncle, 5ème Vice-Présidente du Conseil départemental et Vice-Présidente de la commission d'étude "aménagement, innovation, numérique, ruralité, contractualisation"s'est exprimée :

« Je profite de cette occasion pour remercier l’ensemble des acteurs de la chaîne de production du réseau fibre. La dynamique qu’ils impriment depuis quelques mois nous permet d’afficher 70 000 prises raccordables au compteur sur les 112 000 de l’objectif à atteindre. C’est 10 000 de plus qu’au 31 décembre dernier.

S’agissant des 42 000 prises qui restent à construire, on peut s’arrêter un instant sur quelques objectifsdu plan qualité du réseau impulsé par le Président du Syndicat, que les équipes de Tarn-et-Garonne Numérique et d’Octogone Fibre s’évertuent à mettre en place :

La concertation locale s’est considérablement réorganisée pour multiplier les rencontres en mairie avant, pendant et après la construction. Ce sont des temps importants pour donner de la clarté au projet. On peut souligner aussi le nombre élevé de particuliers rencontrés individuellement lors des permanences publiques organisées par Octogone Fibre et Tarn-et-Garonne Numérique dans les communes, souvent avec les opérateurs commerciaux : il y a eu 57 permanences en 2021 réunissant plus de 3 000 personnes, ce qui correspond à 1 futur client sur 6.

La question de l’élagage va faire l’objet d’actions coordonnées avec Orange dont nous partageons une bonne partie du réseau aérien et donc des problématiques qui vont avec. Il s’agira notamment de mieux informer et accompagner les territoires dans la mise en œuvre de la réglementation en la matière.

Les effacements du réseau aérien que l’on va chercher à accentuer, en saisissant les opportunités de coordination de travaux avec d’autres gestionnaires de réseau ou de voirie, mais aussi en agissant sur des critères objectifs (sécurité routière, sécurité du réseau, enjeu paysager, etc.), ou en accompagnant les territoires via une politique d’embellissement.

Vous le voyez derrière la visite éclairante de ce jour se dressent de nombreux sujets. Les élus du territoire à tous les niveaux y sont attentifs afin de transformer l’essai de notre aménagement numérique et d’en saisir les opportunités en matière de développement des usages et des services.»