Occitanie - Vincent Delochre nommé Directeur Général de Cerfrance Gascogne Occitane

Acteur référent du conseil et de l’expertise comptable, Cerfrance Gascogne Occitane promeut la proximité avec ses 9 700 clients grâce à ses 35 agences réparties dans les départements du Gers, de la Haute-Garonne, l’Ariège et des Pyrénées-Atlantiques. Pour porter ses ambitions, Vincent Delochre vient d’être nommé ce 1er février Directeur Général.

La mission de Cerfrance Gascogne Occitane consiste à accompagner les entrepreneurs, à chaque étape clé de la vie de leur entreprise, pour réussir leur projet. L’expertise de ses 450 conseillers dans de nombreux domaines d’intervention, permet d’offrir un accompagnement global au dirigeant, pour piloter, anticiper et développer sereinement son entreprise.

Vincent Delochre, Directeur Général de Cerfrance Gascogne Occitane

Après 14 années passées au sein de l’armée de l’air, Vincent Delochre intègre en 2009 l’équipe Cerfrance Seine Normandie comme Conseiller d’entreprise. Dès 2011, il est promu successivement Responsable d’équipe conseil, puis en 2012, Directeur du conseil marché agricole, et en 2013, Directeur du conseil, avant de devenir, en 2017, Directeur du conseil et pôle employeur.

La même année, il devient Directeur Général d’Igam Expertise Comptable (350 collaborateurs, 22M€ de CA), d’un Centre de Gestion Agrée CNA2C à Vannes (regroupant plus de 10 000 adhérents en France), et vice- président du réseau CLCG. Il occupera ces 3 fonctions un peu plus de 4 ans avant d’être nommé, à 49 ans, Directeur Général Cerfrance Gascogne Occitane, succédant ainsi à Christine Huppert.

Triplement diplômé de l’Université de Georgetown (Certificate of General Management, Executive Program, Management en 2016), du Groupe IFG (Executive MBA ICG en 2017) et de l’Université de Versailles Saint- Quentin-en-Yvelines (Master 2 Management et administration des entreprises en 2016), Vincent Delochre a un parcours singulier, qui lui a permis d’acquérir au fil des ans de nombreuses compétences dans les domaines du management, du pilotage de projet et de la stratégie d’entreprise.

« Je suis issu de l’opérationnel et ne suis pas parachuté, ce qui me confère une certaine légitimité vis-à-vis des équipes et une compréhension des enjeux clients : je connais bien les difficultés et les transformations de nos métiers. Je suis un homme de métiers, je les connais pour les avoir moi-même exercés et participés à transformer. Tout au long de mon parcours professionnel, j’ai été amené à évoluer dans des organisations et des fonctions diverses qui m’ont permis de développer des compétences en gestion du changement et d’affiner ma vision stratégique.

Notre plus-value réside dans le conseil, la connaissance des activités des entreprises et des territoires. Plusieurs projets ambitieux vont rythmer les prochains mois comme la généralisation de la facturation électronique et la poursuite de la digitalisation des process de comptabilité et de paie.

Mon ambition en tant que DG de Cerfrance Gascogne Occitane est d’offrir à nos adhérents une vraie qualité de service sur tout le territoire, et de démontrer que notre entreprise est performante afin d’attirer les talents. Un vrai tremplin qui ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives avec un très beau défi à la clé et de forts enjeux de développement. »

Marié et père de 5 enfants, Vincent Delochre est Breton. Passionné de voile, il pratique régulièrement la course à pied et le trail.

Employeur ancré dans les territoires, Cerfrance Gascogne Occitane en quelques chiffres :

450 salariés

35 agences implantées sur 4 départements : Ariège, Haute-Garonne, Gers et Pyrénées-Atlantiques (siège régional à Auch)

9 700 adhérents appartenant à tous les secteurs d'activité : agriculture, artisanat, commerce, services, professions libérales mais aussi associations et auto-entrepreneurs

22,7 M€ de CA en 2021

Cerfrance Gascogne Occitane, proximité et pluridisciplinarité

« Quelle que soit leur situation géographique, nos adhérents sont en relation étroite et privilégiée avec leurs conseillers qui comprennent les enjeux et problématiques du terrain, et les accompagnent au quotidien. Cette proximité, essentielle, constitue notre atout pour construire une relation de confiance et déceler les solutions économiques locales les plus performantes.

Nous accordons une importance toute particulière à la qualité de la relation, au management de nos collaborateurs. En matière de bien-être au travail des équipes, Cerfrance Gascogne Occitane a été la première entité du réseau à signer un accord de télétravail en mars 2020, ce qui nous a permis d’assurer une continuité de service durant la crise sanitaire.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas constaté de baisse de CA de nos adhérents. Cette année s’annonce décisive sur l’état de santé des entreprises, avec la fin des aides accordées par l’Etat et les incertitudes économiques induites par le contexte géopolitique. » explique William Villeneuve, Président Cerfrance Gascogne Occitane.

L’expertise comptable constitue le cœur de métier de Cerfrance. Inscrit à la suite de tableau de l’Ordre des Experts-Comptables, Cerfrance réalise pour le compte de ses clients, toutes les obligations comptables annuelles qui incombent aux entreprises : établissement d’un compte de résultats, d’un bilan, d’une liasse fiscale chaque année. Au-delà de l’obligation légale, l’établissement des comptes doit être pour l’entrepreneur un outil indispensable à la fois pour le pilotage de son entreprise au quotidien, et pour permettre de se projeter. Par exemple, pour les artisans du bâtiment, une palette d’outils de gestion leur permet de mieux contrôler leurs devis, de maîtriser leurs coûts de revient, de suivre leurs chantiers. Pour les agriculteurs, il s’agit notamment de s’adapter aux fluctuations de marché, aux nouvelles demandes des consommateurs et sociétales, à la numérisation des services, au changement climatique et d’anticiper la réforme de la PAC 2020. Cerfrance les accompagne dans leur démarche stratégique en vue de réussir ces phases de transition, lourdes d’investissements et de remises en cause.

Au-delà des entrepreneurs individuels, des TPE et PME de taille plus conséquente externalisent certaines de leurs fonctions auprès de Cerfrance. Elles lui confient de nombreuses missions, à défaut de disposer en interne de toutes les ressources pour résoudre la problématique rencontrée. Ainsi l’accompagnement personnalisé de Cerfrance se décline dans plusieurs domaines, quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise :