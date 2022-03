Leucate - Le Mondial du Vent 2022 célébrera ses 25 ans avec des épreuves qui ont fait son succès ! 26 avril au 1er mai à Leucate-La Franqui

Du 26 avril au 1er mai 2022, les meilleurs athlètes et légendes de sports nautiques se retrouveront à Leucate, dans l’Aude pour célébrer les 25 ans du Mondial du Vent, un évènement majeur de la scène glisse internationale. Pour cette nouvelle édition, le spot de Leucate-La Franqui sera le théâtre de la première et unique étape française de la Coupe du Monde Wingfoil GWA. Les meilleurs riders et rideuses de la discipline seront présents sur les terres de la tramontane.

Coupe du monde de Wingfoil GWA : une compétition qui réussit aux Français

A la croisée des chemins entre le windsurf, le kitesurf, le stand up paddle et le surf foil, le Wingfoil est le dernier né des sports de glisse. Inaugurée en 2021 à Leucate, la Coupe du Monde Wingfoil GWA avait réuni tous les meilleurs riders mondiaux issus de différentes disciplines de la glisse avec quatre étapes. Titouan Galéa, le grand favori de cette nouvelle édition, s’était imposé comme le premier champion du monde de l’histoire de Wingfoil en 2021. La coupe du monde 2022 proposera, cette année encore, deux formats, surf freestyle et surf slalom. Des épreuves qui réussissent bien aux français puisque 6 d’entre eux font partie du top 10 mondial : Titouan Galea, Hugo Marin, Camille Bouyer, Julien Bouyer, Mathis Ghio et Malo Guénolé. Tous seront présents à Leucate pour cette première et unique étape française de la Coupe du monde GWA. En plus des tricolores, le Mondial du Vent accueillera cette année les meilleurs internationaux dont les frères canadiens Jeffrey et Finn Spencer et l’américain Christopher MacDonald.

Des démonstrations de kitesurf avec les meilleurs riders français

En parallèle de l’étape de Coupe du Monde de Wingfoil GWA, des démonstrations de kitesurf seront au rendez-vous avec les meilleurs riders français dont Arthur Guillebert, champion du monde 2021.

Le Mondial du Vent est le premier événement au monde à avoir mis le kitesurf sur le devant de la scène en compétition officielle et à avoir aidé ce sport à se développer en innovant avec des formats de courses inédits. Pour cette 25ème édition, Angély Bouillot, Arthur Guillebert ou encore Louka Pitot seront sur l’eau pour un spectacle de haut vol avec des figures techniques inspirées du wakeboard. C’est la discipline la plus tendance du moment et surtout la plus spectaculaire.

Le windsurf freestyle à l’honneur en 2022

Des démonstrations de windsurf freestyle seront également au programme avec nos champions français. Une discipline exceptionnelle et esthétique se pratiquant aussi bien sur un lac que sur la mer. Les riders utilisent le pouvoir de propulsion de leur voile pour se projeter suffisamment haut afin de réaliser des figures. Le Mondial du Vent est aussi un formidable révélateur de jeunes talents à l’image du Leucatois, Mathias Mollard (révélation de 2019), Antony Ruenes, un des freestylers les plus talentueux de sa génération,Jules Denel et Thomas Traversa.

Le Mondial du Vent, une grande fête de la glisse pour tous

La 25ème édition sera aussi une grande fête de la glisse avec plusieurs animations autour du surf (vague artificielle), du BMX et de la trottinette avec une initiation PumpTrack, mais aussi des concerts, de l’initiation à l’escalade, divers ateliers pour les enfants. Une initiation au skateboard aura lieu tous les après-midis sur rampe, deux shows seront réalisés par Tom Martin (12 ans et demi, champion de France 2021) et Louise-Aina Taboulet (11 ans, vice-championne de France 2021) en skateboard ainsi que Raphaël Chiquet (champion du monde pro Flat 2009) en BMX.

Le Parc naturel de la Narbonnaise et le Parc naturel marin du golfe du Lion, partenaires du Mondial du Vent invitent également les familles à participer à des ateliers ludiques et gratuits pour mieux connaitre la faune et la flore locales.

Programme détaillé ici : https://www.mondialduvent.fr/le-village-de-la-glisse/.