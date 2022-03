Pézenas - La nuit Boby : 3 films, des interviews dans une reconstitution de l'ambiance !

/ LA NUIT BOBY /

3 films, des interviews dans une reconstitution de l’ambiance

des salles obscures des années 50

SAMEDI 26 MARS 2022

17H > Minuit

Accueil à partir de 16h45

Proposé par l’association Eh ! Dis Boby

5 euros 1 film / 10 euros pour les 3

……………………………………………………………………..

LA VEUVE COUDERC

17h

1971- 1h32

De Pierre Granier Deferre

Avec Alain Delon et Simone Signoret

Boby y interprète Désiré

Jean vient de passer cinq années en prison pour meurtre. Désormais, il est libre et sans aucune attache. Il trouve refuge chez la veuve Couderc, dite Tati, une vieille paysanne. Jean travaille pour elle et ils entretiennent une relation purement sexuelle. Cette vie calme et sans passion est troublée par la rencontre avec une jeune voisine très séduisante.

……………………………………………………

LES CHOSES DE LA VIE

19h

1970 – 1h29

De Claude Sautet

Avec Michel Piccoli, Romy Schneider, Léa Massari

Boby y interprète le conducteur de la bétaillère

Au volant de sa voiture, Pierre, architecte d’une quarantaine d’années, est victime d’un accident de la route. Ejecté du véhicule, il gît inconscient sur l’herbe au bord de la route. Il se remémore son passé, sa vie avec Hélène, une jeune femme qu’il voulait quitter,

sa femme Catherine et son fils…

………………………………………………………..

TIREZ SUR LE PIANISTE

21h

1960 – 1h18

De François Truffaut

Avec Charles Aznavour, Marie Dubois, Nicole Berger

Boby y interprète deux chansons, Marcelle et Framboise (sous-titrée)

Qui est Charlie Kohler, le pianiste secret, distrait et triste du bistrot de Plyne ? Ses frères, Chico, Momo et le petit Fido, ont des ennuis avec des truands. Un soir, Chico, poursuivi, cherche refuge dans le bistrot près de Charlie