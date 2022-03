Béziers - Le BMC Béziers prend le vent à Cintegabelle (31)

Le vélo n’est pas sport exact, c’est pour ça qu’on l’aime. Nous venons d’enchainer de beaux résultats et à Cintegabelle (31) ce dimanche 20 mars 2022 rien ne s’est passé comme prévu.

Un premier tour de folie avec des bordures nous fera mal, Steeve Touboul victime d’un saut de chaine passera par la fenêtre le premier, suivra Antoine, Grégoire, Victor, Rémi, Elder et même Geoffrey qui après un mot avec son directeur sportif réintègre le peloton avec facilité.

C’était pourtant bien partie Alexandre Diaz prend la bonne échappée, petit poucet de celle-ci entourer de six compagnons de National 1, AG2R, Occitane, AVC Aix et Charvieux, l’effort d’Alexandre devait être bénéfique pour nos leader qui n’avait qu’à rester au chaud et suivre.

Km 90 le tournant de la course.

A 40 kilomètre de l’arrivée, Alexandre Diaz trop généreux sera décroché de l’échappée, sur 13 coureurs seulement 3 finiront.

Corentin Dubois fini 29ème avec le peloton, Clément Ribas distancé finira 50ème, Elder Colln 62ème.