Occitanie - Vendredi 18 mars 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 1824 hospitalisations en cours (-58) dont 150 en réanimation et soins critiques (-16) et on déplore 7232 décès à l’hôpital (+28 en 3j).

Moins d’hospitalisations mais une épidémie à la hausse : l’amélioration progressive de la situation hospitalière est actuellement nuancée par une nouvelle augmentation des contaminations. Tous ces indicateurs sont encore élevés et l’épidémie repart plutôt à la hausse en Occitanie. Restons très vigilants et n’oublions pas tous les gestes barrières : pour éviter un nouveau rebond épidémique, la fin d’une obligation n’est pas la fin de la prudence de chacun.