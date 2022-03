Portiragnes - Commémoration du 19 mars à Portiragnes !

Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc.

Madame le Maire, le Conseil Municipal et l'association des Anciens Combattants vous invitent à honorer de votre présence la Cérémonie commémorative à l'occasion de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc.

Déroulement :

11h15 - rassemblement parvis de l’Hôtel de ville.

11h30 - départ du cortège.

11h45 - dépôt des gerbes au monument au pied du monument commémoratif et allocutions.

12h15 - vin d'honneur en Mairie, salle des mariages.

Cette journée nationale permet de commémorer les accords d'Evian du 18 mars 1962, de rassembler et de rendre hommage à toutes les victimes civiles ou militaires qui sont tombés durant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.