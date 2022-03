Hérault - Amélioration de la sécurité des passages à niveau dans l'Hérault !

Réuni en préfecture le jeudi 10 mars 2022, le comité de suivi départemental dédié à la sécurisation des passages à niveau (PN) a souligné la dynamique de la sécurité de ces infrastructures conformément aux priorités d’action issues de l’audit de sécurité réalisé en 2018 sur les 43 passages à niveau (PN) de l’Hérault.

Depuis 2018 les partenaires (Direction départementale des territoires et de la mer, collectivités territoriales, et Conseil départemental, SNCF Réseau, Hérault transport lio, CEREMA...) ont engagé des mesures concrètes pour renforcer la sécurité des PN : amélioration de la signalisation, réalisation d’aménagements de ponts et de portiques, modification des circulations, ou encore fermeture de PN. A titre d’exemples, peuvent être citées :

• Fermeture des PN du Crès (n°38) et de Sète (n°303) : suppression réalisée respectivement fin 2019 et fin février 2021 suite aux travaux menés par SNCF Réseau.

• Fermeture à la circulation routière en août 2021 du PN 288 à Agde pour travaux de dénivellation qui seront achevés en 2023.

Fortement mobilisé sur ces enjeux de sécurisation des infrastructures, l’État contribue à hauteur de 50 % des coûts à travers la prise en charge par SNCF Réseau des aménagements de sécurisation des passages à niveau qui sont jugés prioritaires. Ces investissements sont essentiels pour la sécurité des concitoyens et pour éviter des drames liés à la circulation sur les passages à niveau.

Le comité a par ailleurs adopté un nouveau plan d’actions décliné en deux axes :

• Passages à niveau prioritaires : un travail d’étude et de chiffrage financier sera notamment réalisé pour l’aménagement des PN 39 à Castelnau-le-Lez ainsi que des PN 23-25-26 du territoire lunellois.

• Passages à niveau secondaires : la fermeture définitive du PN 277 à Béziers est envisagée d’ici la fin de l’année (après réalisation d’une enquête publique). La fermeture du PN 3 à Lieuran est également en réflexion (une étude de trafic du secteur sera réalisée pour évaluer les effets d’une fermeture).