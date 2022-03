Sète - L'Ambassadrice française à Chypre en visite en vue d'une coopération

Dans le cadre de la présidence française de l’Union Européenne, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) souhaite que les collectivités locales et les entreprises françaises établissent un lien avec les autres pays européens.

C’est dans ce contexte que Madame Salina GRENET-CATALANO, Ambassadrice française à Chypre, est venue rencontrer ce matin François COMMEINHES, Président de Sète agglopôle méditerranée, Maire de Sète, afin d’établir un lien entre Paphos et la ville de Sète, qui possède des similitudes avec la ville chypriote Paphos. Toutes deux comptent 47.000 habitants et sont ville-centre de leur agglomération. Le tourisme littoral domine largement, avec présence de nombreux complexes hôteliers. La présence de nombreux sites archéologiques constitue également une manne touristique et la viticulture est enfin très présente dans l’économie locale.

Cette rencontre a permis d’aborder plusieurs thématiques en vue d’une coopération. Comme par exemple : l’Unesco ; le parc archéologique de Paphos étant inscrit au patrimoine mondial matériel de l’Unesco, la ville de Sète et Sète agglopôle méditerranée menant également un travail sur le classement de certains au patrimoine de l’Unesco. Côté culture, Paphos a été désignée capitale européenne de la culture en 2017, Sète et son agglomération sont également associés à la candidature montpelliéraine pour la capitale européenne 2028. A la veille des JO 2024, notre territoire pourrait également proposer d’accueillir, en tant que Terre de jeux, des athlètes chypriotes qualifiés en vue de leur préparation aux jeux. Côté tourisme, un échange entre agents des offices de tourisme pourrait être abordé, étant similaires. Et d’autres thématiques encore en lien avec l’environnement, l’économie ou la « Smart city » domaine dans lequel les deux collectivités mènent une politique ambitieuse. Le principe d’une prochaine rencontre avec le maire de Paphos a été acté, après les échéances électorales françaises.