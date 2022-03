Hérault - Un restaurateur condamné à 4 ans de prison !

Le 15 février 2022, à l'issue de nombreuses investigations diligentées entre les mois d'octobre 2021 et février 2022 par la brigade des recherches de la compagnie de gendarmerie de Béziers sous l'autorité du parquet de Béziers aux fins de démanteler un trafic d'héroïne, deux hommes étaient interpellés et placés en garde à vue : un restaurateur de la petite commune d’OLONZAC (34) et son fournisseur présumé domicilié dans un petit village du massif des Corbières dans l’Aude.

Chez le restaurateur âgé de 44 ans, les gendarmes découvraient 1210 € en espèces et 1,6 g d'héroïne. Il reconnaissait qu'ils consommaient quotidiennement de l'héroïne depuis ses 18 ans et affirmait se fournir depuis quelques semaines auprès du second individu interpellé. Il déclarait revendre de l'héroïne pour pouvoir payer sa consommation et celle de sa compagne. De fait, les gendarmes identifiaient 16 clients potentiels.

L'homme désigné comme étant son fournisseur, âgé de 40 ans, reconnaissait lui avoir effectivement vendu 800 g d'héroïne en six mois pour une somme d'environ 16 000 €. Il affirmait que cette héroïne provenait d'Espagne. Lors de la perquisition à son domicile dans l'Aude, les gendarmes découvraient notamment 4000 € en espèces, quatre lingots d'or d'un poids total de 850 g, 295 g d'héroïne et plusieurs armes (deux armes de poing, des munitions, un pistolet à grenaille et une arbalète).

Le 17 février 2022, à l'issue de leur garde à vue, ils étaient tous les deux présentés au parquet de Béziers puis au juge des libertés et de la détention qui les plaçaient en détention provisoire jusqu'à l'audience de comparution immédiate du 18 février 2022 devant le tribunal correctionnel, lequel renvoyait la procédure au 16 mars 2022 à 14 heures, tout en les maintenant en détention provisoire.

Le restaurateur d’OLONZAC a déjà été condamné en 2012 pour trafic de stupéfiants à 18 mois d'emprisonnement. Son fournisseur présumé a également été condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants, en 2009 et en 2020, à des peines d'emprisonnement avec sursis. Étant en récidive légale, ce dernier encourt désormais la peine maximale de 20 ans d'emprisonnement.

Par ailleurs, les usagers d'héroïne ont fait l'objet de poursuites du parquet de Béziers sous forme d'ordonnances pénales qui leur seront notifiées dans les prochains jours.

Le 16 mars 2022, le tribunal correctionnel de Béziers a condamné, le restaurateur d’OLONZAC à 4 ans d'emprisonnement dont 1 an assorti d'un sursis probatoire pendant 2 ans.

Son fournisseur a été condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis d'un sursis probatoire, et à 2 années supplémentaires d'emprisonnement en révocation d'un précédent sursis.

Toxicomanes depuis des années, ils sont tous deux soumis à une obligation de soins dans le cadre de leur sursis probatoire qui sera mis en œuvre à l'issue de leur période d'incarcération, tous deux ayant été maintenus en détention.

Par ailleurs, le tribunal a confisqué l'ensemble des biens saisis à l'exception des lingots d'or » qui proviendraient d'un héritage de la compagne du fournisseur, et non pas du trafic de stupéfiants.