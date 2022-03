Revel - Lancement de l'exposition "Le Printemps de l'Arbre"

Nutrition & Santé, groupe pionnier de la nutrition active et naturelle dans le respect du Vivant, devient mécène du Musée du Bois (MUB) de Revel dans le cadre du « Printemps de l’Arbre ».

Cette exposition inédite, qui se tiendra du 17 mars au 18 juin, mettra en lumière une sélection d’œuvres sur le thème de l’arbre, figure symbolique et vecteur d’évolution qui fascine depuis des siècles de très nombreux artistes.

Les visiteurs pourront découvrir de nombreuses œuvres originales, réalisées par des photographes de renommée mondiale. L’exposition se tiendra dans les locaux du MUB, puis migrera dans d’autres lieux comme sur la digue de Saint Ferreol, les galeries Libre Cours à Revel...

De grands noms de la photo à l’affiche

Des clichés de photographes de renom seront exposés lors du « Printemps de l'Arbre ». Parmi eux, Michael Kenna, un photographe anglo-saxon qui réalise des photographies singulières de paysage en noir et blanc mais aussi Abel Bourgeois, auteur-photographe et ébéniste de formation, produisant lui-même ses chambres photographiques. Diana Lui, photographe-plasticienne proposera, quant à elle, sa vision originale des graines et

fleurs d’arbres... D’autres univers d’artistes seront aussi à découvrir tout au long de cette exposition.

Nutrition & Santé, un acteur qui compte sur son territoire

Toujours mobilisé en faveur de son territoire et des acteurs locaux, Nutrition & Santé apportera également son soutien à d’autres événements culturelstout au long de cette année. Le groupe sera mécène de l’exposition estivale du MUB, consacrée aux projets de fin d’étude des élèves de Diplôme National des Métiers d’Art et du Design, mais aussi de « l’expo libre », un événement qui mettra en avant le travail d’un collectif de graffeurs.