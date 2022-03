Europe - Avenir de l'Europe : les idées des citoyens sur l'UE dans le monde et l'économie

Ce weekend, plusieurs Ukrainiens se sont joints aux citoyens de l'UE pour la quatrième plénière de la Conférence sur l'avenir de l'Europe afin de discuter du rôle de l'UE dans le monde.

La Plénière de la Conférence a réuni des représentants des panels de citoyens et des autorités européennes, nationales, régionales et locales, ainsi que des organisations de la société civile afin de discuter de propositions sur l'UE dans le monde et les migrations, ainsi que sur l'économie, la justice sociale, les jeunes et la transformation numérique.

L'UE dans le monde

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 30 Ukrainiens, dont certains députés, ont assisté à la session plénière de la Conférence.

Guy Verhofstadt, coprésident de la Conférence, a déclaré : " Les conclusions de cette Conférence devront refléter la tragédie en cours en Ukraine. Il est clair que l'avenir sera différent de ce que nous pouvions imaginer il y a seulement quelques semaines."

Plusieurs citoyens ukrainiens ont pris la parole et évoqué la guerre faisant actuellement rage dans leur pays lors de la discussion sur le rôle de l'UE dans le monde.

" En ce moment même, alors que je vous parle, les Ukrainiens se battent pour nos valeurs européennes. Aujourd'hui, je vous demande de soutenir notre lutte commune.", a déclaré Bozhena Boriak, réfugiée ukrainienne.

Recommandations du panel de citoyens européens

La plénière de la Conférence a débattu des recommandations de deux panels de citoyens européens :

- le panel sur l'UE dans le monde/ les migrations, qui s'est réuni du 11 au 13 février 2022 à Maastricht, aux Pays-Bas, a élaboré 40 recommandations.

- le panel qui a conclu ses travaux du 25 au 27 février à Dublin, en Irlande, qui s'est penché sur les thèmes de l'économie, de la justice sociale et l'emploi et de éducation, de la culture, de la jeunesse et du sport et de la transformation numérique a formulé 48 recommandations.

Apprenez-en plus sur les panels de citoyens européens et sur leur rôle et objectif.

Les recommandations des panels des citoyens nationaux et européens, ainsi que les contributions recueillies auprès de la plateforme numérique multilingue, regroupées par thème, sont au cœur des débats de la plénière de la Conférence. Les propositions de la plénière seront soumises au Bureau exécutif, qui préparera un rapport en collaboration avec la Plénière.

Et ensuite ?

La plénière de la conférence se réunira les 25 et 26 mars et les 8 et 9 avril pour préparer ses propositions d'action européenne sur la base des idées soumises sur la plateforme de la conférence en ligne et des recommandations des panels de citoyens.

Illustration