Sète - Le point sur les actions en soutien à l'Ukraine à Sète

Quelques jours après l’ouverture du centre de collecte pour l’Ukraine, boulevard de Verdun, la Ville reste mobilisée et poursuit ses actions pour venir en aide à la population ukrainienne et aux ressortissants.

Le centre de collecte réadapté : au vu de l’afflux de dons, le centre de collecte va désormais ouvrir au public uniquement les mardi, mercredi et samedi de 10 h à 18 h afin de permettre aux agents sur site de trier les dons le jeudi et le vendredi. Ces changements prennent effet dès ce mardi 15 mars. Le centre sera donc fermé au public les dimanche, lundi, jeudi et vendredi.

Pour rappel, le centre de collecte est situé dans les locaux de l’ancienne poste du Triolet à la Caserne Vauban, boulevard de Verdun.