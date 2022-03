Tarn et garonne - Ukraine. Les communistes de Tarn et Garonne répondent à l'appel du Secours Populaire

Au nom de l’ensemble des militants communistes du département, Catherine Philippe, secrétaire fédérale du parti communiste en Tarn et Garonne, et plusieurs membres du secrétariat départemental, ont remis ce mardi un chèque de 500 euros aux responsables de la fédération 82 du Secours Populaire dans le cadre de la mobilisation pour l’Ukraine.

« Plus que jamais nous devons aujourd'hui porter dans nos territoires, en France et en Europe un message de paix et de solidarité. Face au drame humain que vit aujourd'hui le peuple Ukrainien, la fédération Tarn et Garonnaise du parti communiste a décidé d'apporter son soutien et de répondre à l'appel au don lancé par le Secours Populaire Français », a déclaré Catherine Philippe, secrétaire fédérale du Parti communiste en Tarn et Garonne.

« Ce don viendra abonder le fonds d'urgence débloqué par notre association au niveau national afin de venir en aide aux associations partenaires en Ukraine, en Pologne et en Moldavie, mobilisées face au déplacement des populations et à l'afflux de réfugiés fuyant la guerre », détaille Christelle Gagnereaux, secrétaire départementale du Secours Populaire.

Le Secours populaire appelle aux dons financiers car ils permettent d’acheter les produits sur place par les organisations partenaires avec lesquelles il travaille. « Ce mode de faire soutient l’économie locale, s’inscrit dans le développement durable, apporte un soutien rapide avec des coûts moindres et permet de s’adapter à l’évolution des besoins avec des produits familiers », explique Julien Sueres, membre du bureau régional de l’association. « Cette démarche est aussi respectueuse de la dignité des familles en répondant directement aux besoins essentiels exprimés ».

Les dons financiers peuvent être envoyés par chèque au Secours populaire français 82, Impasse Paul Riquet, Montauban ou directement sur la plateforme : https://don.secourspopulaire.fr/ukraine/