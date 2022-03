Toulouse - L'exposition Océan s'installe à Toulouse à partir du 19 mars

Si le message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

Après une première étape réussie à La Rochelle avec près de 10 000 visiteurs, l’exposition OCÉAN poursuit son itinérance en France et s’installe à Toulouse du 19 mars au 3 avril 2022. Destinée au grand public, OCÉAN est une expérience immersive unique qui invite à découvrir l’océan et le patrimoine maritime français et européen. Ce projet est porté par la Plateforme Océan & Climat avec le soutien du Ministère de la mer et s’inscrit dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE).

L'exposition OCÉAN, une plongée à 360° au cœur de l'Europe bleue

Destinée au grand public, l’exposition OCÉAN a pour objectif de le sensibiliser à la richesse de l’espace maritime français et européen, à sa diversité et à son rôle essentiel pour un avenir durable. À travers un voyage sur les eaux européennes, l’exposition permet de découvrir l’océan sous toutes ses coutures, au prisme de la géographie, de l’histoire, des sciences océaniques, des métiers ou encore de l’économie bleue. Inscrite dans la dynamique insufflée par la Présidence française de l’Union européenne, cette exposition vise à mettre en lumière le formidable potentiel de l’Europe maritime et ainsi raviver chez chaque citoyen européen le lien qui l’unit à cet écosystème vital. Dans son format escale, l'exposition se compose d'une fresque dessinée de 40 mètres de long et d'un dôme de 10 mètres de diamètre, abritant la projection à 360° d'un film long : "Le cœur battant de l'océan". L'exposition OCÉAN sera installée à Toulouse à La Cité, 55 Avenue Louis Breguet, qui accueillera ses visiteurs du lundi au dimanche, de 10h à 18h.

Toulouse, un rendez-vous entre terre et mer en Région Occitanie

La Région Occitanie a été la première Région d’Europe à se doter d’un Pacte vert pour accélérer la transition écologique et énergétique sur son territoire. Pionnière sur le développement des énergies d’avenir telles que l’hydrogène ou l’éolien en mer flottant, la Région mène une action ambitieuse pour aller plus loin dans la mutation écologique. La ville de Toulouse entretient aussi des liens forts avec la mer. A mi-chemin entre l'Océan Atlantique et la Mer Méditerranée, par le passage de la Garonne et des canaux du Midi, de Brienne et Latéral, par son port d’eau douce - Saint-Sauveur inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, Toulouse est un exemple idéal des liens terre-mer. Il était donc inéluctable pour l’exposition OCÉAN d’effectuer un passage dans la ville rose, qui sera ainsi teintée d’une couleur bleu océan pendant trois week-ends et deux semaines.

Quelques mots de Carole Delga, présidente de la Région Occitanie

« Notre économie bleue irrigue l’ensemble du territoire. C’est un atout majeur et je me suis engagée à le développer au maximum. C’est tout le sens de notre plan Littoral 21 qui vise à faire de l’Occitanie une vitrine française de la résilience écologique, avec un littoral symbole d'attractivité, d'accueil et du vivre ensemble grâce à une économie innovante qui irrigue tout le territoire. C’est aussi, une Stratégie régionale Biodiversité et la création de l’Agence Régional de la Biodiversité (ARB), pour protéger la richesse naturelle marine présente sur notre territoire. Ou la trajectoire « zéro déchet plastique ultime 2030 » avec l’accompagnement de solutions de réduction de la pollution plastique dans les cours d’eau et du littoral. Ici en Occitanie, agir pour le climat n’est pas une incantation mais une action pionnière, continue et concrète qui guide chacune de nos grandes orientations. Accueillir l’exposition OCEAN à Toulouse s’inscrit dans cette continuité et va permettre de sensibiliser les habitants de notre région au rôle essentiel de l’espace maritime dans notre quotidien. Nous devons le protéger, préserver sa biodiversité et cette exposition invite chaque citoyen à s’engager en faveur de l’environnement ».

Mercator Ocean International et le programme COPERNICUS de l’Union européenne, partenaires de l’exposition

Mercator Ocean International est une organisation à but non lucratif et bientôt organisation intergouvernementale, basée à Toulouse et membre actif de la Plateforme Océan & Climat. Sa raison d’être depuis vingt ans est de construire un socle pérenne et pertinent de connaissances scientifiques et de capacités opérationnelles au sein d’un océan numérique afin de répondre aux grands enjeux liés à la protection et à la conservation des océans, à leur gouvernance et à une économie bleue durable. Enfin, Mercator Ocean International s’attache à établir un dialogue permanent et des interactions productives entre les scientifiques de l’océan, les décideurs publics et institutionnels et les citoyens afin que chacun devienne un citoyen de l’océan. C’est la raison de son engagement dans l’exposition OCÉAN.

Mercator Ocean International opère également pour le compte de la Commission Européenne (DG DEFIS), le service marin du programme COPERNICUS qui offre un accès gratuit à un portefeuille complet de données et d’informations océaniques scientifiquement qualifiées et mises à jour régulièrement par un réseau d’experts partout en Europe. Le service bénéficie à plus de 400 000 utilisateurs et 40 000 abonnés à travers le monde qu’ils soient scientifiques, entrepreneurs, décideurs politiques, prestataires de services publics et privés, universitaires, défenseurs et médiateurs de l’océan. Au cours du film long de l’exposition intitulé « Le cœur battant de l’Océan », projeté à 360°, le visiteur pourra découvrir des animations basées sur l’océan numérique du service marin du programme COPERNICUS donnant à voir les dynamiques de l’océan global.

Une exposition coproduite par la Plateforme Océan & Climat, GEDEON Programmes et la Fondation Tara Océan ; développée avec les équipes de l’aquarium Nausicaá, les membres de la POC et son comité scientifique.

Quelques mots à propos de…

La Plateforme Océan & Climat a pour mission de favoriser la réflexion et les échanges entre la communauté scientifique, la société civile et les décideurs politiques. Regroupant près de 100 organisations dans le monde - instituts de recherche, ONG, fondations, centres de culture scientifique, entreprises, collectivités – elle valorise la connaissance scientifique et promeut des solutions relatives à l’océan dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Organisation leader de la communauté océan-climat, elle détient le statut d’observateur au sein des conventions onusiennes sur le climat (CCNUCC) et la biodiversité (CDB) et participe à la revue gouvernementale des rapports du GIEC.

Avec le soutien du Ministère de la Mer, la labellisation et le co-financement du Secrétariat général de la Présidence française de l’Union européenne.