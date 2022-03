Occitanie - Un convoi symbole de la solidarité de toute une région

Carole Delga : « Fière de ce convoi, symbole de la solidarité de toute une région envers la population ukrainienne »

Ce matin devant l’Hôtel de Région de Toulouse, pour le départ du convoi humanitaire à destination de la Pologne, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, aux côtés notamment de Georges Méric, président du Département de Haute-Garonne, a tenu à adresser quelques mots aux chauffeurs, personnels et volontaires qui achemineront les dons récoltés à la frontière ukrainienne :

« Je tiens aujourd’hui à saluer la mobilisation de tous. Celle des collectivités, qui, à l’image notamment du département de la Haute-Garonne, de la Lozère ou du Gers, de la métropole de Montpellier, ont mobilisé leurs forces au service de cette cause commune. Celle de nos institutions publiques, à l’image des CHU de Montpellier et Toulouse, de nos associations, des entreprises ou encore du MIN, soit au total plus de 80 organisations qui par leurs dons apportent une contribution déterminante à cet élan régional. Celle enfin et surtout de nos habitants qui répondent en nombre à l’appel de la solidarité.

Toutes mes pensées accompagnent les familles - femmes, enfants, hommes - qui se trouvent en ce moment prisonniers d’un conflit qu’ils n’ont pas choisi, et qui a en quelques jours transformé leur vie à tout jamais. Les élèves des lycées Gallieni à Toulouse et Ernest Ferroul à Lézignan-Corbières qui prennent part aujourd’hui à ce convoi, pourront mesurer l’importance des valeurs de paix et de solidarité que l’ensemble des pays opposés à cette guerre portent aujourd’hui », a déclaré Carole Delga avant le départ du convoi.

Composé d’une quinzaine de véhicules le convoi humanitaire a quitté ce matin Toulouse pour Montpellier, et prendra la direction de la Pologne. Il achemine les dons recueillis aux ONG qui gèrent sur place l’accueil et l’accompagnement des réfugiés ukrainiens.

Convoi régional : les infos et chiffres clés

-16 véhicules, dont notamment un camion de 38 tonnes, un de 29 tonnes, un de 19 tonnes et un de 8,5 tonnes ;

-80 collectivités, associations, entreprises ou structures partenaires ;

-44 participants, dont 4 élèves du lycée Gallieni de Toulouse et 4 élèves du lycée Ernest Ferroul de Lézignan-Corbières, en formation « conducteur transport routier ». Accompagnés par leurs professeurs, ils conduiront les véhicules jusqu’en Allemagne ;

-400m³ de dons récoltés ;

-Départ du convoi samedi 12 mars depuis Toulouse en passant par Montpellier. Arrivée à Rzeszow en Pologne le lundi 14 mars. Retour du convoi en Occitanie le vendredi 16 mars.

-Près de 5000 km parcourus au total.

photo © Lydie Lecarpentier - Région Occitanie