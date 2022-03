Maraussan - 3 nouveaux projets de logement dans l'Hérault

L'Entreprise Sociale pour l'Habitat PATRIMOINE SA Languedocienne poursuit son développement sur l'Hérault avec le lancement de trois nouveaux projets.

« Le premier projet verra la construction de 3 bâtiments collectifs sur la commune de Maraussan, les 2 autres projets prendront place à Lespignan avec la construction de 2 résidences. L’investissement global de ces opérations est de l’ordre de 9,5 M€. PATRIMOINE dispose d'ores et déjà de près de 400 logements sur l'Hérault représentant 1 000 personnes logées de façon abordable et qualitative. » précise Pascal Barbottin, Directeur Général de PATRIMOINE.

Maraussan

Résidence la Plaine

En partenariat avec ACLIS (Groupe Domitia à Béziers), PATRIMOINE va réaliser 40 logements sur la route de Villenouvette, proche du centre-ville de Maraussan. Conçue par l'architecte biterrois Stéphane Plaire, la résidence comprendra 3 bâtiments collectifs en R+1 et R+2 proposant 8 T2, 19 T3 et 13 T4.

Le démarrage des travaux est prévu pour le début de l’été, la livraison est estimée au 1er semestre 2024. Le niveau de performance énergétique attendu est une RT 2012 -10% avec une production d'eau chaude par ballon thermodynamique. L'opération bénéficiera du label NF Habitat.

Investissement total : 5 800 K€

Financement :

Subventions Etat (100 K€), Région (40 K€), Département de l’Hérault (223 K€), Action Logement (40 K€)

Prêts : Banque des Territoires (4100 K€)

Apports en fonds propres de PATRIMOINE : 1 300K€

Lespignan

Résidence Le Cercle

24 logements vont voir le jour sur Lespignan, à proximité immédiate du centre-ville. Dessinée par le cabinet biterrois Kore Architect, la résidence qui sera labellisée NF Habitat, comprendra 7 T2, 14 T3 et 3 T4 sur deux niveaux.

Mené en partenariat avec les promoteurs SM Promotion (Narbonne) et Angelotti (Béziers), le chantier devrait démarrer début avril pour une livraison attendue au 2ème semestre 2024.

Investissement total : 2 854 K€

Financement :

Subventions Etat (69 K€), Région (26 K€), Département de l'Hérault (147 K€), Action Logement (25 K€)

Prêts : Prêts Banque des Territoires : 1 935 K€

Apports en Fonds propres PATRIMOINE : 652 K€

Résidence Les Jardins de Crouzels

Une 2ème opération est menée en partenariat avec ACLIS et l'architecte Stéphane Plaire sur la commune de Lespignan. Située impasse du Puits dans un quartier résidentiel à 700 mètres du centre-ville, elle comprendra 6 logements (4 T3 et 2 T4). Le bâtiment s'élèvera sur un étage avec des appartements traversants qui disposeront tous d'un extérieur (balcon ou terrasse) et d'un accès direct indépendant. Les appartements en rez-de-chaussée bénéficieront quant à eux d'un jardin privatif.

Le début des travaux est envisagé début avril avec une livraison prévue au 2ème semestre 2024.

Investissement total : 841 K€

Financement :

Subventions : Etat (16 K€), Région (6 K€), Département de l'Hérault (34K€), Action Logement (6 K€)

Prêts Banque des Territoires : 578 K€

Apports en Fonds propres PATRIMOINE : 201 K€

A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne

Créée en 1932, l’Entreprise Sociale pour l'Habitat (ESH) PATRIMOINE gère un parc de plus de 18 000 lots implantés sur la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn et Garonne, l’Aude, l’Hérault, les Landes et les Pyrénées Atlantiques, logeant ainsi près de 40 000 personnes. PATRIMOINE dispose d’une coopérative dédiée à l’accession sociale : la Coopérative d’Habitations agréée Office de Foncier Solidaire (OFS).

PATRIMOINE fait partie du groupe régional MIDI HABITAT qui œuvre dans des domaines variés tels que la promotion immobilière, la commercialisation de logements, le métier d’aménageur et de lotisseur, l’accession à la propriété et les services à l’immobilier. Chaque année, l’objectif de Midi Habitat est de proposer un millier de logements adaptés à tous les parcours résidentiels et d’œuvrer dans l’accompagnement de ses clients vers ces logements. PATRIMOINE adhère également au Réseau national BATIGERE qui fédère des ESH, OPH, Coopératives, Associations et Fondations autour du développement du logement abordable.