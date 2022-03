Occitanie - Don du sang : un acte solidaire !

En cette période tourmentée sur la scène internationale, les Français font preuve d’un élan de solidarité remarquable.

Ce bel esprit de solidarité anime aussi les donneurs de sang qui répondent ces dernières semaines à l’appel d’urgence lancé par l’Etablissement français du sang (EFS). Maintenons dans la durée cette mobilisation solidaire, pour continuer à répondre ensemble à l’objectif de 1000 dons de sang par jour en Occitanie.

Donner son sang, c’est un acte citoyen et solidaire accessible à chacun d’entre nous.

Donner son sang, c’est vivre une expérience singulière de partage, tournée vers l’autre.

Donner son sang, c’est un acte sécurisé pour votre santé et celle du bénéficiaire.

Donner son sang, c’est vivre une expérience conviviale, agréable et chaleureuse grâce aux équipes qui sont aux petits soins pour chaque donneur.

Donner son sang, c’est faire partie d’une dynamique communauté de donneurs, qui ont un pouvoir : celui de sauver des vies !

Le saviez-vous : en 2021, 100 000 personnes ont pu être soignées dans notre région grâce aux dons de sang, de plasma et de plaquettes.

Nous sommes tous invités à participer régulièrement à ces dons. En Occitanie, 55% des donneurs de sang sont des femmes, 30 % des donneurs ont entre 45 et 59 ans, 29 % entre 18 et 29 ans, 28 % entre 30 et

44 ans et 14 % sont âgés de 60 à 70 ans. Quels que soient votre sexe et votre âge, n’attendez plus : rejoignez cette belle dynamique de la communauté des donneurs de sang. Vous partagerez ainsi un acte solidaire qui permet de sauver des vies !