Europe - Renfe-SNCF en Coopération présente la 2ème Édition de #MakeItRail, le premier concours photo à grande vitesse entre l'Espagne et la France

Renfe-SNCF en Coopération présente la 2ème Édition de #MakeItRail, le premier concours photo à grande vitesse entre l’Espagne et la France

Barcelone accueillera la grande finale lors d'un événement de gala qui se tiendra le 21 juin au Museu Nacional d'Art de Catalunya.

#Makeitrail est le premier concours photo à 300 km/h à bord d’un train à Grande Vitesse entre l’Espagne et la France

Les 20 finalistes vivront une expérience unique à bord, accompagnés de deux photographes de prestige – Joanna Lemanska et Iker Morán - et Phil González – fondateur de la communauté « Igers d'Instagram » qui jouera le rôle de maître de cérémonie

Renfe-SNCF en Coopération a la collaboration de Leica, le Museu Nacional d'Art de Catalunya, Renfe, Rodalies de Catalunya, Interrail Eurail, Mercure Hotels et Ibis Hotels.

Renfe-SNCF en Coopération mise, pour la deuxième année consécutive, sur la promotion du talent à bord du train en tant qu’espace singulier de créativité en lançant la 2ème édition de «#MAKEITRAIL» - le concours photo réunit 20 finalistes d’Espagne et de France à bord d’un train à 300 km/h entre Paris et Barcelone, accompagnés de deux mentors photographes de voyages renommés - Joanna Lemanska et Iker Morán - et Phil González-. Les finalistes prendront les meilleurs clichés illustrant les différents moments d'un voyage, en mettant en avant les valeurs de durabilité, de dynamisme, de sécurité, de technologie et de confort.

Les Phases du Concours #MakeItRail 2022

Le concours, qui a célébré sa 1ère édition en 2021 dans le cadre de l'Année Européenne du Rail, célèbre sa deuxième édition en 2022 structurée en 3 phases :

Concours digital — du 14 mars au 19 avril

Les participants pourront partager leur meilleure photo de voyage, du 14 mars au 19 avril 2022, sur le site Web spécifiquement créé pour l’occasion : www.makeitrailphotocontest.com. Un jury choisira 18 photographies finalistes, et 2 photographies seront sélectionnées par un système de vote populaire sur le site web du concours. Il y aura ainsi 20 finalistes — 10 de l’équipe d’Espagne et 10 de l'équipe de France — qui monteront à bord du train #MakeItRail de Paris, à destination de Barcelone.

« Le voyage expérientiel » à bord des trains Renfe-SNCF à destination de Barcelone

Les 20 finalistes quitteront Paris pour Barcelone le 21 juin, en compagnie des mentors — Joanna Lemanska et Iker Morán — et du maître de cérémonie Phil González — fondateur de la communauté Instagram Igers d’Instagram et auteur de plusieurs livres de photographie.

Pendant les 22 800 secondes du trajet Paris-Barcelone, un espace créatif et de formation sera créé à 300 km/h où les participants, accompagnés des mentors, auront l'occasion de prendre leur photo finale.

« Le Gala de la Grande Finale au Museu Nacional d'Art de Catalunya à Barcelone » - le 21 juin.

Le Museu Nacional d'Art de Catalunya accueillera le gala final le 21 juin, où le jury, composé de photographes de renom et de professionnels du secteur, évaluera toutes les photographies prises par les 20 finalistes et annoncera les photographies gagnantes.

La 2ème édition de #MakeItRail est un événement organisé par Renfe-SNCF en Coopération avec la collaboration de Leica, le Museu Nacional d'Art de Catalunya, Renfe, Rodalies de Catalunya, Interrail Eurail, Mercure Hotels et Ibis Hotels.

Les mentors et l’animateur de l'événement

Pour cette deuxième édition, #MakeItRail compte deux mentors exceptionnels et un maître de cérémonie qui guideront tous les participants pendant le voyage.

Joanna Lemanska : Photographe qui publie son travail sous le nom de @misscoolpics sur Instagram, où elle partage des moments intéressants et réfléchis de la vie urbaine, capturés à Paris et au-delà. Après avoir terminé ses études d'histoire de l'art en Pologne, Joanna s'est installée à Paris en 2010 et a commencé peu après à prendre des photos de rue dans la Ville Lumière. Cela a coïncidé avec les premiers jours d'Instagram et l'essor des réseaux sociaux, qui ont boosté son travail photographique d'une manière inimaginable.

Iker Morán : Journaliste et photographe. Depuis 14 ans, il est responsable des essais techniques à Quesabesde, une activité qu'il combine avec l'enseignement et la collaboration avec d'autres médias. En plus de la photographie, son autre grande passion est la cuisine. Vous pouvez également le lire dans La Gulateca — le blog gastronomique de 20 minutos —, La Vanguardia, et il dirige actuellement Photolari, le média spécialisé dans la photographie, la vidéo, l'image et la technologie.

Phil González - Maître de cérémonie et animateur de MakeItRail : Il se consacre à la communication digitale depuis plus de 20 ans. En 2011, il crée Instagramers (#IGers), la plus grande communauté de fans d'Instagram, présente dans plus de 80 pays. Consultant et conférencier indépendant, professeur dans plusieurs écoles de commerce, il est aussi l’auteur de plusieurs livres sur les Réseaux Sociaux et Instagram ; « Instagram y mucho más que fotos », « Instagram y más » e « Instagram y todos sus secretos »

Plus d’informations sur Renfe – SNCF en Coopération

Les deux grands opérateurs ferroviaires de la Grande Vitesse se sont associés en apportant le meilleur de leur expertise, expérience et savoir-faire pour relier l’Espagne et la France avec jusqu’à 10 fréquences par jour qui desservent plus de 19 destinations.

Chaque entreprise a apporté à ce projet des trains à Grande Vitesse (modèle TGV Inoui et AVE ) et a collaboré dans l’élaboration d’une stratégie conjointe de marketing, de commercialisation et de production d’une offre en commun.

Le train à grande vitesse ; la façon la plus écologique de voyager

Choisir le train est la meilleure façon de s’engager vis-à-vis de l’environnement. Prendre le train génère jusqu’à 50 fois moins d’émissions de CO2 que la voiture, et jusqu’à 80 fois moins que l’avion