France - Défense Nationale : DEFNET 2022 :  s'entrainer au cyber combat 

DEFNET 2022 : s’entrainer au cyber combat

La 8ème édition de l’exercice ministériel de cyberdéfense « DEFNET » se déroulera du 14 au 25 mars 2022 en France, sur plusieurs sites militaires à Paris, Satory, Rennes, Brest, Mont-de-Marsan, Istres, Toulon et Hyères - ainsi qu’au sein d’établissements d’enseignement supérieur à Paris et dans le grand Ouest.

S’entraîner à la gestion de crise cyber

Lancé en 2014, DEFNET est l’exercice majeur de cyberdéfense du ministère des Armées. Placé sous l’autorité du Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER) de l’état-major des armées, cet exercice participe d’une politique globale de préparation opérationnelle des forces pour faire face à la multiplication des espaces de confrontation, notamment au sein du cyberespace.

L’exercice DEFNET permet aux spécialistes cyber des armées françaises, ainsi qu’à l’ensemble de la chaîne de cyberdéfense des armées, de répondre, dans un contexte international fictif, à des incidents de grande ampleur sur les réseaux déployés en opération et sur le territoire national. Différents types d’attaques seront joués : menaces ciblées et simultanées, défacement de sites, tentatives d’intrusions, bascule de réseaux.

Perfectionner la coopération cyber

Grâce à un scénario réaliste et dynamique, l’exercice DEFNET permet de tester la coordination entre les différents participants en cas d’attaque cyber majeure.

Dans ce cadre, l’ensemble des acteurs de la cyberdéfense du ministère des Armée est mobilisé : états-majors, directions et services, industriels et équipementiers du ministère. Le maintien d’un haut niveau d’expertise de la cyberdéfense française exige en effet un renforcement de la coopération entre acteurs militaires, publics et privés.

Un volet de l’exercice est dédié aux étudiants. Celui-ci permet de valoriser les savoir-faire de la cyberdéfense militaire et de diffuser de bonnes pratiques cyber au sein de la société civile.

