Hérault - Le Parlement européen lance un site internet en coopération avec le Parlement ukrainien

Fruit de la coopération avec la Verkhovna Rada d'Ukraine dans le domaine du soutien à la démocratie, le nouveau site web montre comment l'UE a soutenu l'Ukraine depuis 2014.

‘‘Stand with Ukraine’’: le site internet (en anglais et en ukrainien) créé par le Parlement présente des informations, vidéos, podcasts, législations et résolutions expliquant comment l’UE aide l’Ukraine. Du contenu provenant du Parlement ukrainien y sera également partagé. Le soutien actif de l’UE à la promotion de la démocratie et des droits humains dans le monde est l’une des principales responsabilités du Parlement.



À la suite de la révolution de la dignité en 2014, le Parlement européen s’est engagé dans un niveau de coopération sans précédent avec le Parlement ukrainien, la Verkhovna Rada, en matière de soutien à la démocratie. Dans le cadre d’un protocole d’accord renouvelé en 2021 par les Présidents du PE et de la Rada, des échanges et dialogues réguliers, des visites d’étude et des actions de soutien sont engagés, ainsi qu’une coopération dans les domaines des technologies de l’information, de la cybersécurité et de la communication.



Promouvoir ce partenariat privilégié, protéger la souveraineté de l’Ukraine



Ces dernières temps, l’UE et le Parlement européen se sont opposés sans relâche à l’agression russe contre l’Ukraine. Dans une résolution adoptée en décembre 2021, les députés ont appelé la Russie à retirer ses troupes menaçant l’Ukraine et ont déclaré que toute agression de Moscou impliquerait un prix économique et politique très élevé. Le Parlement avait déjà exprimé sa profonde préoccupation concernant le renforcement militaire massif à la frontière avec l’Ukraine et dans la Crimée occupée illégalement, dans une résolution adoptée en avril 2021.



En réponse à l’invasion russe en Ukraine, l’UE a adopté une série de sanctions qui auront des conséquences sévères pour la Russie. Le Parlement européen a tenu une session plénière extraordinaire le 1er mars, au cours de laquelle le Président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est adressé aux eurodéputés. Le Parlement a exprimé son soutien sans faille à l’Ukraine et a appelé à de nouvelles mesures.



Accord d’association



L’UE et l’Ukraine disposent déjà d’un accord d’association, ainsi que d’un accord de libre-échange approfondi et complet. L’accord établit une association politique et une intégration économique entre l’UE et l’Ukraine et fournit un accès mutuel et libre au marché. La délégation du Parlement à la commission parlementaire d’association UE-Ukraine entretient également des contacts réguliers avec ses homologues de la Rada pour discuter de la mise en œuvre des deux accords.



Autres soutiens



Plusieurs initiatives de l’UE visent à soutenir l’économie de l’Ukraine, sa transition verte et à aider le pays à se réformer. Le 16 février 2022, les députés ont approuvé un prêt macrofinancier de 1,2 milliard d’euros afin d’aider l’Ukraine à couvrir ses besoins de financement extérieur en 2022.



Prix Sakharov



En 2018, le Parlement a décerné le Prix Sakharov pour la liberté de l’esprit à Oleg Sentsov, réalisateur et militant des droits humains ukrainien.